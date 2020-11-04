特朗普又说话：摇摆州全赢了！可以庆祝了！

美国总统大选开跑，双方选情胶着，虽民主党候选人拜登以238张选举人票暂时领先共和党候选人特朗普的213张，不过特朗普在关键摇摆州的选情目前仍十分乐观，特朗普在当地时间凌晨2点多现身白宫发表谈话，他相当有自信的直呼“摇摆州领先！全赢了！可以准备庆祝了！”几乎在同时，拜登阵营宣告即将成功获得选举人票门槛迈进白宫，今天夜里就宣布当选。

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据自由时报今天报道说，现身白宫发表演说特朗普高呼：摇摆州全赢可以庆祝了！

该报道综合外媒消息，特朗普顺利拿到关键摇摆州佛州的29张选举人票，美东时间4日凌晨他先在推特表示将会发表声明，并直言此次选战将是“一个巨大的胜利”；随后再发出推文称“有人企图窃取大选”，强调“我们赢面较大，但‘他们’想偷走这场选举，我们绝不会让他们这么做，投票站关闭后不能继续投票”，该篇贴文被推特标签为争议推文。特朗普和家人于美东时间4日凌晨2点多现身白宫，特朗普在演讲开始，先感谢投给他的民众，而现今的关键摇摆州都略微领先，“我们要准备出门庆祝了！我们全赢了！”他先特别提到媒体已经宣布他拿下的佛州、德州以及俄亥俄洲，透露“德州州长已经主动致电给他庆祝”。

该报道称，特朗普也自行宣布自己已经拿下宾州、乔治亚州、密西根州、威州以及北卡州等摇摆州，即使这些州的结果仍未底定，但他认为拜登阵营已然赶不上他。至于拜登拿下了亚利桑那州，他仍认为可能会翻盘，不过他也表示“根本不需要亚利桑那州的票都会赢”。

据该报道，特朗普表示，这是他的胜选之夜，更直呼自己一定胜选，已经胜选，“大选已经结束了”，现场支持者过程非常兴奋，现场欢声雷动。

自由时报报道说，特朗普的搭档彭斯也上台发表谈话，他先是感谢选民力挺，但也强调需要保持选举的公正性，至于特朗普自行宣布拿下的州，他也说“我们领先的幅度很大！我们正在胜选的路上！我们会让美国再次伟大！”