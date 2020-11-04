特朗普提前宣布勝選做派 德國報評轟如二流獨裁者

儘管美國許多州的郵寄選票尚待采計，尋求連任的總統特朗普宣稱已贏得大選，並表示不惜打官司到最高法院要求停止計票，震驚德國政壇。德國媒體批評特朗普像是為敗選預先準備好的劇本。

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據中央社今天報道稱，提前宣稱勝選，德國政壇砲聲隆隆。德國國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer ）表示，爭奪選舉結果合法性的戰爭已開打，這樣爆炸性的發展令人十分不安。

德國自民黨（FDP）主席林德納（Christian Lindner）指出，特朗普提前宣布勝選令人震驚，對美國民主和人民的後果都難以預測，甚至會影響歐洲和全世界，他批評特朗普破壞美國的民主傳統和遊戲規則。

左派黨（Die Linke）外交政策發言人吉西（Gregor Gysi）也指責特朗普“不民主”，只想鼓動支持者，如果最後不是選民而是聯邦最高法院確認選舉結果將是災難。

據該報道說，“明鏡周刊”（Der Spiegel）評論說，美國向來被視為民主典範，特朗普卻在票未計完前提前宣布勝選，並指責對手詐欺，這樣的行為荒謬而且反民主。該刊評論指出，選舉是民主國家最重要的權利，每位公民都有權要求自己投的票被算進去。特朗普質疑未開的選票造假，違背民主的基本原則，聽起來像是二流獨裁者為了從可能的敗選脫身預先準備好的劇本。