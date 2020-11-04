特朗普提前宣布胜选做派 德国报评轰如二流独裁者

尽管美国许多州的邮寄选票尚待采计，寻求连任的总统特朗普宣称已赢得大选，并表示不惜打官司到最高法院要求停止计票，震惊德国政坛。德国媒体批评特朗普像是为败选预先准备好的剧本。

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据中央社今天报道称，提前宣称胜选，德国政坛砲声隆隆。德国国防部长康坎鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer ）表示，争夺选举结果合法性的战争已开打，这样爆炸性的发展令人十分不安。

德国自民党（FDP）主席林德纳（Christian Lindner）指出，特朗普提前宣布胜选令人震惊，对美国民主和人民的后果都难以预测，甚至会影响欧洲和全世界，他批评特朗普破坏美国的民主传统和游戏规则。

左派党（Die Linke）外交政策发言人吉西（Gregor Gysi）也指责特朗普“不民主”，只想鼓动支持者，如果最后不是选民而是联邦最高法院确认选举结果将是灾难。

据该报道说，“明镜周刊”（Der Spiegel）评论说，美国向来被视为民主典范，特朗普却在票未计完前提前宣布胜选，并指责对手诈欺，这样的行为荒谬而且反民主。该刊评论指出，选举是民主国家最重要的权利，每位公民都有权要求自己投的票被算进去。特朗普质疑未开的选票造假，违背民主的基本原则，听起来像是二流独裁者为了从可能的败选脱身预先准备好的剧本。