美国总统大选胜负难分，民调错得离谱成了输家

2020美国总统大选民调错得离谱：11月3日投票日前夕公布的几乎所有民调都显示，民主党总统候选人拜登的支持率，比竞选连任的总统特朗普多了10个百分点左右。但3日晚开票的结果显示，拜登并没大赢，尽管一些州的选票仍在点算中，最后的结果也不会有任何一方大赢。专家指出，这是在重演2016年大选民调低估特朗普支持率的现象，最后无论谁赢，民调都是输家。

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美国广播公司（ABC）与《华盛顿邮报》选前民调显示，拜登在威斯康星州的支持率领先高达17个百分点，结果开票过程显示特朗普与拜登得票率相差无几，特朗普一度以49.3%领先拜登的49%。

昆尼皮克大学（Quinnipik University）选前民调显示，拜登在佛罗里达州领先特朗普5个百分点，在俄亥俄州领先4个百分点，结果特朗普在这两个州都获胜，得票率分别比拜登多了3个和8个百分点。埃默生学院（Emerson College）与昆尼皮克大学的民调还显示，特朗普与拜登在德州势均力敌，但结果特朗普获胜。

民调业者卡哈利指出：民调公司忽略了一个事实，就是受访者讲出访问者想听的话，而不是表达自己的真实想法。他说：我从不认为人们说出来的就是真实想法。

另一名民调业者卡普廷说，“害羞”的特朗普支持者很可能决定这次大选的结果。就像2016年一样，特朗普的支持者似乎比较害羞，会在投票日出来投票，但平时不表明意向。