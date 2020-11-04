美国选举全线激烈竞争 参议院拉锯战也胶着

正当全球聚焦于美国总统大选时，美国参议院席次也在更新开票，自由时报引据《CNN》最新统计，参议院席次目前为民主党46席对上共和党47席党，而关键州北卡罗来纳州及缅因州目前由共和党领先，亚利桑那州则由民主党领先，参议院是否“由红翻蓝”，仍待开票结果揭分晓。

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据自由时报引述消息说，参议院选情拉锯，根据《CNN》最新统计，美国参议院席次目前为民主党46席对上共和党47席党。

据《CNN》消息，在共和党于参议院执掌6年后，本次大选参议院有望由民主党掌握多数，不过执政党也并非直接放弃大选，共和党人目前已经缩小了与民主党的差距，拿下爱荷华州、南卡罗来纳州、堪萨斯州与德州，并抢下原本民主党掌握的阿拉巴马州，不过民主党则在关键州科罗拉多州抢下席次。

而其余关键州包含北卡罗来纳州、缅因州、亚利桑那州等则仍在开票当中，目前北卡罗来纳州、缅因州由共和党领先，而亚利桑那州则由民主党领先。据消息提及，共和党选前在参议院拥53席次，民主党需要再增加3席，入主白宫，才能重新完全执政，依据《CNN》最新统计数据，目前民主党与共和党席次分别为46席比47席，选情拉锯。