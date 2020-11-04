股市乐升 急作特朗普连任成功的应对

瑞银财富管理今天周三称，现时美国大选选情胶着、胜负难分，但股市开始反映现任总统特朗普连任成功的预期，预计在选情进一步明朗之前，市场可能较为动荡，建议投资者利用波动性建立长期头寸以及为美元走软做好准备。

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据路透社今天报道说，股市开始反映特朗普连任成功预期，为美元走软做准备。在数以百万计的选票仍未清点的情况下，特朗普周三就声称自己已经赢得了美国大选。稍早民主党总统候选人拜登表示有信心赢得胜利。大选情势胶着，特朗普与拜登皆自称乐观互不认输。

据瑞银财富管理全球首席投资总监Mark Haefele在其评论中指出，目前，共和党续掌美国参议院多数席次的可能性上升。在部分短兵相接的地区，共和党参议员候选人似乎也逆转民调而获胜，譬如在北卡罗来纳州的一席。

“股票市场开始反映川普（特朗普）连任成功的预期。美股期货夜盘上涨，科技股为主的纳斯达克指数大升，因为市场乐观寄望特朗普政府将继续放松监管。”他说。在此同时，在中美贸易形势将持续紧张的忧虑升温下人民币走跌。基于预期另一轮刺激方案出炉以及明年中疫苗可望广泛可得，该行维持中期看好股票的观点。据他并称，“我们认为，无论谁入主白宫，经济自疫情中复苏将持续是未来几个月股票市场的主要驱动因素。”他并称。

瑞银财富管理全球首席投资总监Mark Haefele建议为美元走软做好准备，因为特朗普连任的情况下财政赤字可能低于预期，美元在中期内可能走弱。

据瑞银财富管理全球首席投资总监Mark Haefele认为，“无论谁当选，美国的债务规模都可能成为市场关注焦点，而且美元相较于其他主要货币也不再具有息差优势。”他并说，“一旦全球经济复苏开始，市场可能青睐风险更高的机会(比如欧元和英镑)，而瑞郎和和日圆则可能成为更佳的避险选择。”