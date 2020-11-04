蓝色海啸未见 特朗普又来了？！

美国总统大选结果最终尚没有揭晓，特朗普已经迫不及待宣告必然的胜利，并且还指控民主党作弊，企图窃取他的胜利，特朗普今天欧洲时间早上发表选后第一次讲话就历数选举中的“问题”，警告告到最高法院。美国今年选举，没有出现选前冲天的民主党蓝色海啸大胜局面，相反，特朗普阵营的红色，到处侵染追上来了，评论惊呼，特朗普又来了？！

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美国选举的结果仍然在计票中。据路透社说，特朗普在关键的佛罗里达州领先拜登，其它战场州胜负难分。消息说，美国总统特朗普周二在关键的战场州--佛罗里达州领先于民主党对手拜登，而在北卡罗莱纳等可能有助于明确选举结果的摇摆州归属依然悬而未决。

在首批出炉的美国各州投票情况预测中，两位候选人平分秋色。根据各大电视网络和Edison Research预测，特朗普在阿拉巴马、印第安纳、肯塔基、田纳西等保守州胜出，而拜登则拿下倾向于民主党的马萨诸塞、佛蒙特、纽约和康涅狄格州。

但是，在美国大部分州的投票结束之际，将决定胜负的大约十二个战场州中没有一个已经确定结果，其中许多州的选情都很胶着。

特朗普若要赢得连任，必须至少拿下270张选举人票，而佛罗里达州更是输不得。在这个州，在已统计的93%预期选票中，特朗普目前以51.2%比47.8%领先于拜登。

根据中央社及时报告计票，拜登目前获得选举人票数为225，特朗普获票为213。敲门进入白宫的门槛票为270票。