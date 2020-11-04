計票膠着 9州101張票未定 特朗普勝選或仍路漫漫？

美國總統大選隔日早上，美國有線電視新聞網（CNN）報道說，還有9州的選舉結果未明。根據美國媒體出口民調預測，拜登選舉人票累計暫時領先特朗普，川普預料在關鍵佛州勝出，最後結果將由多個搖擺州動向決定。

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據中央社今天報道稱，美國大選隔日早上，CNN指9州101張選舉人票未定。

2020年美國總統大選，候選人在全美538張選舉人票中拿下過半270張，就可贏得白宮寶座。根據CNN預測，目前民主黨候選人拜登（Joe Biden）獲得224張選舉人票。特朗普目前取得213張選舉人票。

目前還有9州的選舉結果不明，總計101張選舉人票未定。

據該報道，這9個州分別是阿拉斯加州（3張選舉人票）、亞利桑那州（11）、喬治亞州（16）、密西根州（16）、緬因州（4）、內華達州（6）、北卡羅來納州（15）、賓夕法尼亞州（20）以及威斯康辛州（10）。