30万张选票传下落不明 美国邮局紧急查

美国总统大选开票如火如荼的进行当中，传有30万张选票“不知所踪”，其中包含最受瞩目的摇摆州宾州、乔治亚州等地区。

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据光华网今天报道称，美国总统选举30万张选票下落不明。该报道综合外媒消息，美国邮政总局惊传有约30万张的选票行踪不明。美国邮政总局惊传有约30万张的选票行踪不明，无法完成投票手续，其中选票的来源地更包含了著名摇摆州，亚利桑那州、佛州、乔治亚州、宾州、德州以及威斯康辛州等12个邮政区。对此，美国邮政总局延长了美国法院订定的邮寄投票截止日期，目的只为了要清查和尽速找到这些选票。

美国邮政总局先前表示，过去5天以来选票送达的数量有所下降，约缺失30万张票。美国华盛顿地区法官埃米特沙利文则对此下令进行清查，并要求在美国时间3日3点半前完成。

据报道指出，邮寄选票的准时性一直是大众关注的问题，特别是在摇摆州地区，这些迟寄的选票很有可能会改变总统大选的结果。据相关人士表示，对于选票行踪不明的情况，现在最需要确定的是锁定这些选票的位置，并将其全部收回并在截止之前交回选举办公室，但若是这些动作没有做到，将有可能面临诉讼或是其他动作的威胁。

该报道说，综合各种原因，错过计票日期为美国无效票的第二大成因，最大的因素是因为签名不符合格式。