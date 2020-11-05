争议指特朗普亚利桑那败北咎由自取？

3日的美国选举开始计票，目前胜利的天平开始向拜登一侧倾斜，其中最致命的一击便是民主党赢得了原本是“共和党票仓”的战场州——亚利桑那州。尤其该地区的元老、已故参议员约翰·麦凯恩的遗孀辛蒂·麦凯恩宣布支持拜登，对这一结果产生了极大的影响。愤怒的特朗普支持者们开始对她发起“留言攻击”。

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据朝鲜日报今天报道称，“都怪你”！特朗普支持者抨击麦凯恩夫人。

该报道说，两年前辞世的美国“战争英雄”约翰·麦凯恩在亚利桑那州担任了35年的参众议员。特朗普嘲讽在担任海军飞行员时曾在越南被俘的麦凯恩，麦凯恩则不认可这样的特朗普，在共和党内担任反特朗普阵营的核心人物。他的妻子辛蒂·麦凯恩罕见地出席民主党全党大会并宣布支持拜登，选举前她还向美国日刊《今日美国》投稿了一篇题为《共和党党员投票给拜登的理由》的文章。据悉，这在亚利桑那州反响强烈。其结果是亚利桑那州在开票率达到82%的情况下，拜登获得了141万票（51.0%），领先于获得132万票的特朗普，实际上胜利已经成定局。

该报道称，但美国朝野普遍认为此番事态是特朗普自找的。特朗普曾贬低麦凯恩称：“好不容易从海军士官学校毕业的蠢货”，“因为被抓了所以不是战争英雄”，并因此遭到了强烈批评。特朗普甚至没有收到麦凯恩葬礼的邀请。

朝鲜日报引述曼斯菲尔德基金会代表弗兰克•杰努齐表示：“特朗普哪怕表现出一点点（一盎司）的真诚也能够赢得她的支持。”