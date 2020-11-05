埃塞俄比亚提格雷州爆激烈武装冲突？

埃塞俄比亚政府于本周初对距离首都亚的斯亚贝巴以北700公里的提格雷州（Tigré）发起了攻势。当地在9月初企图与联邦政府分离，造成双方紧张关系加剧。埃塞俄比亚中央政府认为，提格雷州地方当局有罪过，所以要重新控制这一地区。尽管由于通讯网络完全中断，外界目前掌握的信息有限，但那里应该爆发了激烈的战斗。

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提格雷州首府Mekele（默克莱）是继首都亚的斯亚贝巴之后，埃塞俄比亚的第二大城市。

据本台RFI记者Sébastien.N周四(2020年11月5日)发自东非地区的报道，对埃塞俄比亚而言，提格雷一向以来是军事战略要地。这一地区接壤与其曾发生长达数十年之久持续冲突的厄立特里亚（Érythrée）。埃塞俄比亚的四大司令部之一，北方司令部就设在当地。在1998年至2000年埃塞俄比亚与厄立特里亚发生战争期间，这里是前沿。据专家介绍，埃塞俄比亚一半的军力和装备总是被部署在这一区域。

埃塞俄比亚处于内战边缘

现在的问题上是，驻扎当地的联邦军队在本次冲突中是否将继续忠于亚的斯亚贝巴？

埃塞俄比亚总理近期曾想要改组军队，但在两周前遭正式拒绝。提格雷人民解放军对驻扎当地的大部分高衔军官的看法是正面的。提格雷地方当局甚至在昨天还宣布，这一司令部已投降，但随即遭亚的斯亚贝巴方面否认。

提格雷方面表示，拥有一支半军事化的民兵组织，装备得不错，由前将领负责，包括一些退役军人。对照提格雷方面的军力，就不会对埃塞俄利亚总理抽调三名退役将军指挥战斗的做法感到意外。

此外，厄立特里亚与提格雷曾发生过长期冲突。如果提格雷与亚的斯亚贝巴中央政府的冲突超越了边境，厄立特里亚方面就有可能介入。

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