巴西2020市镇选举前夕爆出贪腐丑闻

巴西将于十天后的11月15日举行2020年市镇选举第一轮投票。在此选前的敏感时刻，里约检方要求对身为联邦参议员的博尔索纳罗总统长子提出贪腐指控，但参议员本人自称是无辜的。

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据本台RFI记者François.C周四（2020年11月5日）发自里约的报道，里约检方指控博尔索纳罗总统的长子弗拉维奥涉嫌挪用公共资金和洗钱，成为了巴西现总统在市镇选举前收到的一个坏消息。

里约的检察官们还指控弗拉维奥·博尔索纳罗参议员加入了犯罪组织，所涉罪行发生在其出任里约热内卢州地方民选代表时期。在此之前，巴西有关方面在六月份逮捕了他的一名司机和一名助理。检方怀疑他在2007年至2018年间，通过虚设工作职位，建立了一个贪污洗钱网络。

在社交网络上，博尔索纳罗参议员大声喊冤。而检方则将把指控材料提交一名法官，以决定是否对总统的长子提出控诉。

巴西总统博尔索纳罗目前已经由于其应对Coronavirus的疫情管理而饱受批评，巴西已有超过16万人死于Covid-19病毒。预计11月15日举行的2020年市镇选举投票被认为是对其当前支持率的一个检测。

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