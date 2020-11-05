拜登仍欠临门一脚 特朗普提多起计票诉讼

在威斯康辛州和密西根州取得关键胜利之后，美国民主党总统候选人拜登周三预言自己赢得美国大选，击败现任总统特朗普。而特朗普则寻求通过提起诉讼和要求重新计票来提升连任机会。拜登再要求支持者采取耐心等待点票结束，等待选举胜利。不过，胶着的最后选情，已经让拜登延后了宣布胜选，评论看好拜登临门一脚叩开白宫大门。目前，拜登获得的选举人票以264-214领先特朗普。

广告 继续浏览后续

据路透社说，拜登预言自己获胜，特朗普提起诉讼要求重新计票。在威斯康辛州和密西根州取得关键胜利之后，美国民主党总统候选人拜登周三预言自己赢得美国大选，击败现任总统特朗普。而特朗普则寻求通过提起诉讼和要求重新计票来提升连任机会。拿下中西部的这两个州，为拜登获得入主白宫所需的270张选举人票提供了关键助力。

特朗普在2016年的大选中赢得威斯康辛和密西根，输掉这两个州将令他的连任之路变窄。他抢先宣称自己胜选，指控民主党人试图窃取选举，并誓言要对一些州的计票情况提起诉讼。

该报道说，为防万一失利，特朗普数月来试图贬低投票过程的可信度，并在缺乏证据的情况下指责民主党试图窃取大选胜利。特朗普的竞选团队为保持获胜机会，还在密西根与宾夕法尼亚州提起诉讼，要求停止计票，并要求在威斯康辛州重新计票。

其团队要求美国最高法院允许特朗普参加一个由宾夕法尼亚州共和党人提起的一个诉讼：是否应允许该州接受周二大选日之前寄出的迟到选票。宾州也是一个关键州，目前还在统计数十万张邮寄选票。这些动作等于挑战在大选翌日仍未有定论的选举结果。

路透社说，特朗普一边努力阻止他担心会输掉的一些州的计票工作，一边猛烈抨击那些预测他输掉亚利桑那州和内华达州的新闻机构，这是他认为他应该获胜的两个州。

拜登表示，每张选票都必须计入。“没有人会夺走我们的民主，现在不行，永远都不行。美国人民奋斗了太久、经过了太多抗争、忍受了太多困难，才获得了民主。”

特朗普正试图避免成为自1992年的布什以来首位连任失利的现任总统。

消息说，根据Edison Research数据，拜登在密西根州赢了6.7万票或1.2%，在威斯康辛州仅赢两万多票或0.6%，Edison Research预估拜登赢得密西根州。几家新闻机构预估拜登将拿下威斯康辛州，不过Edison除外，表示有可能重新计票。

如果票数差距低于1%，威斯康辛州法律允许候选人要求重新计票，特朗普竞选团队已立即表示将这么做。

对于在密西根州发起诉讼，该州检察长发言人Ryan Jarvi回应表示，选举的“进行一直是透明的”。

投票在周二晚间如期结束，但一如以往，许多州需要几天时间来完成计票。受新冠疫情影响，美国全国邮寄投票数量激增。其他差距微弱的州还包括亚利桑那、内华达、乔治亚和北卡罗莱纳，这几个州仍在计票中，因此全国普选票数仍不确定。

目前，不包含威斯康辛州在内，拜登获得的选举人票以264-213领先特朗普。