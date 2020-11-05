拜登如进白宫 共和党的参议院或小鞋掣肘

评论开始为拜登当选预见未来4年的执政前景。拜登周三表示，他正朝着在大选中击败现任总统特朗普前进。但共和党周三似乎将保住美国参议院的控制权。评论指如果民主党总统候选人拜登赢得总统大选，分裂的国会可能阻碍其实施重大优先政策，比如扩大医保、应对气候变化、向数百万因疫情而被打乱生活的人提供援助。参议院的共和党人到目前为止拒绝通过任何议案。

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据路透社报道，如果拜登入主白宫，分裂的国会或阻碍其施政。据拜登周三表示，他正朝着在大选中击败现任总统特朗普前进，此前拜登声称赢得了关键的中西部威斯康辛州和密西根州。而特朗普则通过提起诉讼和要求重新计票对计票工作发起了多面攻击。但共和党周三似乎将保住美国参议院的控制权，此前共和党参议员Susan Collins出人意料地赢得缅因州参议员连任，其他共和党议员在多个未决出结果的州也领先于民主党议员。

该报道引述分析师称，如果国会两院继续由两党分别控制，就会导致政府陷入僵局，议员们甚至对基本的职责都难以达成统一，比如偿债和为政府运作提供资金支持。更具雄心的努力可能会完全落空。一项数万亿美元的控制碳排放和创造就业的计划将难以在参议院过关。

据该报道，拜登对企业和富人增税的计划也将搁浅，民主党支持的选举权和竞选资金改革也将难获通过。拜登还可能不得不接受规模小得多的经济刺激方案。民主党已在众议院通过了多项议案，这些议案将提供至多3.4万亿美元帮助数百万失业者，并援助地方政府保住教师、消防员和其他雇员的岗位。

路透社说，参议院的共和党人到目前为止拒绝通过任何议案，不过参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)周三称，双方需要在年底前找到妥协方案。他还表示愿意满足民主党的一项关键要求，即为州和地方政府提供更多资金援助。