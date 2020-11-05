拜登如進白宮 共和黨的參議院或小鞋掣肘

評論開始為拜登當選預見未來4年的執政前景。拜登周三表示，他正朝着在大選中擊敗現任總統特朗普前進。但共和黨周三似乎將保住美國參議院的控制權。評論指如果民主黨總統候選人拜登贏得總統大選，分裂的國會可能阻礙其實施重大優先政策，比如擴大醫保、應對氣候變化、向數百萬因疫情而被打亂生活的人提供援助。參議院的共和黨人到目前為止拒絕通過任何議案。

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據路透社報道，如果拜登入主白宮，分裂的國會或阻礙其施政。據拜登周三表示，他正朝着在大選中擊敗現任總統特朗普前進，此前拜登聲稱贏得了關鍵的中西部威斯康辛州和密西根州。而特朗普則通過提起訴訟和要求重新計票對計票工作發起了多面攻擊。但共和黨周三似乎將保住美國參議院的控制權，此前共和黨參議員Susan Collins出人意料地贏得緬因州參議員連任，其他共和黨議員在多個未決出結果的州也領先於民主黨議員。

該報道引述分析師稱，如果國會兩院繼續由兩黨分別控制，就會導致政府陷入僵局，議員們甚至對基本的職責都難以達成統一，比如償債和為政府運作提供資金支持。更具雄心的努力可能會完全落空。一項數萬億美元的控制碳排放和創造就業的計畫將難以在參議院過關。

據該報道，拜登對企業和富人增稅的計畫也將擱淺，民主黨支持的選舉權和競選資金改革也將難獲通過。拜登還可能不得不接受規模小得多的經濟刺激方案。民主黨已在眾議院通過了多項議案，這些議案將提供至多3.4萬億美元幫助數百萬失業者，並援助地方政府保住教師、消防員和其他僱員的崗位。

路透社說，參議院的共和黨人到目前為止拒絕通過任何議案，不過參議院共和黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)周三稱，雙方需要在年底前找到妥協方案。他還表示願意滿足民主黨的一項關鍵要求，即為州和地方政府提供更多資金援助。