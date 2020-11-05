拜登离胜选咫尺之遥 市场则不安

全球正在等待美国大选结果，亚洲股市周四上涨。拜登今天早些时候在密歇根州和威斯康星州获胜，使其距离赢得最终大选更近。尽管如此，未来国会可能继续分裂，使拜登在毫无障碍地执行其政策计划的空间愈来愈小。虽然昨日美国股市反弹，但政治不确定性增加的可能性导致美国国债创下最大单日跌幅。各主要银行的股价则下跌。

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据路透社今天引据瑞讯银行分析指，拜登看来更接近获胜 但出现“蓝色浪潮”机会不大。未来国会可能继续分裂，使拜登在毫无障碍地执行其政策计划的空间愈来愈小。

根据瑞士在线金融和交易服务商瑞讯银行（Swissquote Bank）周四发表评论称，虽然目前民主党候选人拜登获得的选举团选票比寻求连任的共和党特朗普更接近获胜，但民主党“蓝色浪潮”的可能性较小；而美国国会出现分裂的可能，意味着民主党上调税率和引入更严格的监管措施将更困难。该评论指，到目前为止，投资者对总统特朗普为争夺选举结果所做的努力视而不见。他已经在三个州提起诉讼，并打算重新计票。共和党参议员苏珊柯林斯（Susan Collins）在缅因州出人意料地获胜，表明民主党控制参议院的希望渺茫。

虽然昨日美国股市反弹，但政治不确定性增加的可能性导致美国国债创下最大单日跌幅。各主要银行的股价则下跌。全球正在等待美国大选结果，亚洲股市周四上涨。拜登今天早些时候在密歇根州和威斯康星州获胜，使其距离赢得最终大选更近。尽管如此，未来国会可能继续分裂，使拜登在毫无障碍地执行其政策计划的空间愈来愈小。

该报道说，由于拜登很可能赢得美国大选，WTI和布伦特原油价格均下跌。这被认为是石油市场看跌的信号，因为民主党人希望推动一项以可再生能源为重点的能源议程。金价则上涨，因市场预期拜登将支持更大规模的新冠病毒肺炎救助计划，这将支撑金价。

据报道说，外汇方面，即使民主党不能拥有国会的控制权，但拜登很可能成为赢家的迹象越来越明显，这使得美元下跌。一些投资者预计，特朗普有关计票的指责和持续不确定性将在短期内支撑美元。