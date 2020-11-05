德媒：特朗普竞选团队的干预可能推延选举结果揭晓

美国大选谁将胜出，也是德国媒体密切关注的话题。对美国总统特朗普的行为，德国多位政治家表示了批评。

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德国社民党籍副总理舒尔茨在德国电视二台就特朗普要求停止计算选票表示，美国必须计算所有选票。只有在所有选票都计算出来后，选举才算结束了。特朗普也必须接受选举结果。

基民盟外交政治家罗特根认为，如果特朗普获胜，这将是浇在德国身上的一盆凉水。德国没有为此做好准备。

德国电视一台报道说，德国多位政治家认为，德国和欧盟能和拜登更好地相处，因为拜登更理性。

特朗普在选票没有统计完之前，就宣布自己选举获胜，也引来了德国多方批评。自民党领袖林德纳在德国电商二台批评说，特朗普的行为“打断了传统和规则。”左翼党外交专家居西严厉批评说：“这是非常不民主的行为。”特朗普在煽动民众。“如果最后确定是拜登赢得了选举而不是他，那么他已经煽起了一种气氛。”

由于特朗普及其竞选团队越来越气势汹汹，德国媒体担忧，美国的紧张局势会进一步加剧。

德国《世界报》认为，如果特朗普成为大选输家，人们可以肯定，他是不会心甘情愿，一声不响地退出白宫的。德国广播电台报道说，美国部分地区已出现骚乱。

《明镜》周刊报道说，特朗普的竞选团队对宾夕法尼亚州的选票统计地发动了进攻。特朗普的一个团队获得了进入选票统计地点的法律渠道，选票统计因此被中断。美国大选选举结果的出台可能会被推延。