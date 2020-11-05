德媒：特朗普競選團隊的干預可能推延選舉結果揭曉

美國大選誰將勝出，也是德國媒體密切關注的話題。對美國總統特朗普的行為，德國多位政治家表示了批評。

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德國社民黨籍副總理舒爾茨在德國電視二台就特朗普要求停止計算選票表示，美國必須計算所有選票。只有在所有選票都計算出來後，選舉才算結束了。特朗普也必須接受選舉結果。

基民盟外交政治家羅特根認為，如果特朗普獲勝，這將是澆在德國身上的一盆涼水。德國沒有為此做好準備。

德國電視一台報道說，德國多位政治家認為，德國和歐盟能和拜登更好地相處，因為拜登更理性。

特朗普在選票沒有統計完之前，就宣布自己選舉獲勝，也引來了德國多方批評。自民黨領袖林德納在德國電商二台批評說，特朗普的行為“打斷了傳統和規則。”左翼黨外交專家居西嚴厲批評說：“這是非常不民主的行為。”特朗普在煽動民眾。“如果最後確定是拜登贏得了選舉而不是他，那麼他已經煽起了一種氣氛。”

由於特朗普及其競選團隊越來越氣勢洶洶，德國媒體擔憂，美國的緊張局勢會進一步加劇。

德國《世界報》認為，如果特朗普成為大選輸家，人們可以肯定，他是不會心甘情願，一聲不響地退出白宮的。德國廣播電台報道說，美國部分地區已出現騷亂。

《明鏡》周刊報道說，特朗普的競選團隊對賓夕法尼亞州的選票統計地發動了進攻。特朗普的一個團隊獲得了進入選票統計地點的法律渠道，選票統計因此被中斷。美國大選選舉結果的出台可能會被推延。