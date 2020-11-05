特朗普选举打官司 专家有分歧

美国总统大选陷入胶着，法律专家认为，尽管特定选票或投票和计票程序可能存在异议，但目前还不清楚这类争端是否将影响最终结果。特朗普提出了多个争议诉讼，拜登阵营警告，在最高法院，特朗普必将遭遇惨败。

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据法新社说，美国民主党与共和党说准备好走上司法对决一途，来决定是挑战者拜登（Joe Biden）亦或是现任总统特朗普赢得3日投票的大选。

特朗普宣称准备好诉诸联邦最高法院来排解计票纷争后，他的竞选团队宣布已要求威斯康辛州重新计票，并在密西根州和宾州提出诉讼。这3州都是赢得总统选战的关键州。美国媒体已喊出民主党的拜登拿下密西根和威斯康辛州；宾州结果未定。

而昨天晚间，特朗普阵营于第4州乔治亚州提起诉讼，而特朗普在此州的领先幅度已缩小至不到1个百分点。

不过，美国总统大选陷入胶着，法律专家认为，尽管特定选票或投票和计票程序可能存在异议，但目前还不清楚这类争端是否将影响最终结果。而现任总统特朗普打算寻求联邦最高法院介入计票过程，法律专家表示，联邦最高法院可能不是这次选举的最终仲裁人。

他们说，法院是否将接受特朗普提议，下令停止计算在选举日之前或当天收到的选票仍是未知数，而法院可能处理的任何争议都将改变密西根和宾夕法尼亚等激战州的选战轨迹。

据中央社引述路透社消息，直到今天凌晨，许多州都还未完成计票，寻求连任的特朗普稍早露面，宣称已赢得大选。特朗普在竞选期间一再毫无证据地指控邮寄选票有舞弊之嫌，他在白宫发表谈话时紧扣这个主题说：“这是对我国的重大诈欺。我们希望适时运用法律。所以我们会告上美国最高法院。我们希望所有表决行为都停下来。”

特朗普没有提出任何证据来支持他的指控，也没有详细说明他将在联邦最高法院提出何种诉讼。特朗普阵营已介入联邦最高法院一起诉讼，寻求推翻宾州接受迟到邮寄选票的决定。特朗普阵营和其他共和党人也在其他州提出诉讼，包括要求密西根州停止计票。

然而，法律专家认为，尽管特定选票或投票和计票程序可能存在异议，但目前还不清楚这类争端是否将影响最终结果。

据俄亥俄州立大学（Ohio State University）选举法律专家佛里（Ned Foley）说，这场选举没有构成2000年总统大选那种局面的要素，当年联邦最高法院挡下重新验票的主张，让小布什（George W. Bush）获得佛州25张选举人票，击败民主党对手高尔（Al Gore），当选第43任总统。佛里说：“现在说这些太早了，但美国最高法院最终将如何起到决定性作用，目前似乎还不明朗。”