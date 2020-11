特朗普5日发大写推文“停止计票”，全美各地拜登支持者示威要求继续计票

美国总统大选胜负未定,特朗普质疑民主党选举舞弊,5日一早发大写简短推文,写下“停止计票!”(STOP THE COUNT!),他还表示将在拜登宣称领先的州,提出法律诉讼。而全美各地的拜登支持者,从4日开始举行示威,要求尚未开出全部选票的州继续计票。

广告 继续浏览后续

特朗普5日早上在发出“停止计票”的推文后,相隔不到一小时又以大写发推文“任何选举日后才送达的选票,都将不会被计入!”(ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!)。

4日下午起,特朗普竞选团队先后要求威斯康星州重新计票,并对密歇根州提出诉讼,要求该州暂停开票,还要求联邦最高法院推翻宾夕法尼亚州选举日后接受邮寄选票的决定。此外,特朗普阵营还要对原本大幅领先的乔治亚州提起诉讼,要求3日晚间7时以后寄达的选票,不能纳入计票。5日特朗普阵营提起訴訟,指控內華達州至少1萬人在該州投票,但早已不住在內華達。

而自3日晚开票以来胶着的总统大选结果,引发全美许多城市4日爆发示威,要求计票不要停止。其中在波特兰,示威者砸碎商店橱窗,警方宣告群众暴动,逮捕11人,没收炮竹、榔头和一把步枪。俄勒冈州州长布朗(Kate Brown)为因应抗议活动,下令国民兵待命。

在纽约,警方表示,4日晚在市区多处爆发抗议活动,一共逮捕约50人。在丹佛,示威者与警方爆发冲突,有4人被捕。在明尼阿波利斯,数百名抗议者封锁了94号州际公路,有数人被捕。

芝加哥、费城、亚特兰大、底特律、奥克兰和凤凰城,也有拜登的支持者集会,要求计票不受阻碍,继续进行。

由美国至少165个草根组织和工会组成的“保护结果”(Protect the Results)联盟,计划从4日到7日在全美举行100多场抗议行动。