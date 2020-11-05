認定就是他 賭博下注拜登彩金已兌付了

有特朗普與拜登選舉海報的圖片

儘管美國總統大選官方結果尚未出爐，澳大利亞網絡博彩平台Sportsbet已決定提前向押注民主黨籍總統候選人拜登當選的彩客支付彩金，並相信拜登終會入主白宮。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道說，美大選結果未出爐，澳博彩已付彩金給押注拜登（Joe Biden）者。Sportsbet今天表示，已支出2300萬澳幣（約1650萬美元）給押注拜登勝選的彩客。

美國計票作業尚未結束，曾任副總統的拜登稍早樂觀預期將迎接勝利，現任總統特朗普（Donald Trump）則宣布已經勝選，正提出法律訴訟，並要求重新計票。

據路透社消息說，Sportsbet表示，看好拜登的彩客押下逾10萬注彩注，均已兌付彩金。Sportsbet發言人說：“我們有高度信心，拜登最後會入主白宮。”