印度国防参谋长：中印边境对峙不排除或引发更大冲突

印度国防参谋长比平·拉瓦特（Bipin Rawat）11月6日表示，印中两国军队在边境的紧张对峙或会引发更大的冲突。他zhi'c，实际控制线的局势很紧张。该线是位于拉达克东部地区事实上的中印边界，数千名印度和中国官兵在当地自今年春天陷入了至今长达数月的对峙。

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拉瓦特当天在线上发言时声称，“我们不会接受实际控制线的任何移动”。他说，“因此，在总体安全计算中，不能不考虑到边界对抗、越界和无端的战术性军事行动，从而演变成更大的冲突”。自印方方面消息，印度和中国军队的高级指挥官星期五在拉达克举行了危机开始以来的第八轮军长级会谈。

据一名印度官员说，会谈可能包括讨论中方提出的，将部分部队从庞公措湖北岸的争议地区撤走的建议。据悉，两国士兵们在那里相隔几百米对峙。这位官员说，在火炮和装甲车的支持下，步兵部队也在该湖的南岸对峙，中方一直在那里试图推动印方后撤。

此前，印度国防部长辛格（Rajnath Singh）星期四在参加视频活动时表示，“国家兴衰的过山车给我们的最根本的教训是，和平不一定能依靠渴望和平来实现，而是要靠威慑战争的能力。"他强调，“印度致力于和平，但也准备在面对单边主义和侵略时捍卫自己的主权，无论它需要做出什么样的牺牲。”