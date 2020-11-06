大选日起38%的推文遭推特贴警告标签 特朗普：推特失控了

2020年美国总统大选投票日在11月3日结束，争取连任的特朗普总统过去日来通过推特多次发文并就选举公正性提出非议和指控。由于他的言论具争议性，包括质疑“选举舞弊”以及宣称自己已赢得宾夕法尼亚州、乔治亚州及北卡罗莱纳州选情。据媒体11月5日统计报道，在特朗普从11月3日至5日发布的29条推文中，近4成都被推特贴上，被指当中含有误导内容。

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选前曾公开支持拜登当选的《纽约时报》星期四报道指，特朗普自3日起在推特发出及转发的29条推文中，有38%被贴上标签，指他作出有关选举程序的误导主张。网民要在二次点击后才能看到特朗普所发出的推文内容。

据悉，推特在11条特朗普发出及转发的推文附上标签，大部分标签指出“在如何参与选举或其他公民程序方面，这则推文中分享的部分或全部内容出现争议且可能产生误导”。

对此，特朗普竞选团队副国家新闻秘书扎格（Samantha Zager）指，推特等科技巨头曾在大选日前干预特朗普竞选，他们在使特朗普于他们的平台沉默后的数天内继续干预行为。她说，“美国人民该知道这次选举在发生什么事，但科技巨头只关心停止资讯向选民的流动。”推特发言人称，公司计划继续采取行动，针对过早宣布胜利或包含误导信息的推文。

针对之前引发巨大争议的《纽约邮报》报道拜登次子亨特·拜登（Hunter Biden）“电邮门”的指控，推特和脸书等科技公司是否曾滥用其职权，对舆论传播进行审查已经引发不少共和党人的不满，特朗普6日对上述报道提到的情形写道，“推特失控了，得益于政府赠送的230条款!”

前总统克林顿执政时期通过的1996年美国《通讯规范法》“230条款”的主要内容有两方面，一来互联网公司无需为第三方或者用户在他们的平台发布的内容承担责任，二来社交媒体即使删除一些他们认为令人反感或者不恰当的内容，也不会受到惩罚。

在过去数年间的诽谤和欺诈诉讼中，“230条款”几乎成为了科技巨头们的挡箭牌，也因此招来了美国两党的不满，尤其是共和党。今年5月，特朗普就曾正式签署行政命令，要求联邦政府对社交媒体这一免责条款作出限制。一个月以后，美国司法部又发表意见书，呼吁美国国会对这一条款作出修改。