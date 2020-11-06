大選日起38%的推文遭推特貼警告標籤 特朗普：推特失控了

2020年美國總統大選投票日在11月3日結束，爭取連任的特朗普總統過去日來通過推特多次發文並就選舉公正性提出非議和指控。由於他的言論具爭議性，包括質疑“選舉舞弊”以及宣稱自己已贏得賓夕法尼亞州、喬治亞州及北卡羅萊納州選情。據媒體11月5日統計報道，在特朗普從11月3日至5日發布的29條推文中，近4成都被推特貼上，被指當中含有誤導內容。

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選前曾公開支持拜登當選的《紐約時報》星期四報道指，特朗普自3日起在推特發出及轉發的29條推文中，有38%被貼上標籤，指他作出有關選舉程序的誤導主張。網民要在二次點擊後才能看到特朗普所發出的推文內容。

據悉，推特在11條特朗普發出及轉發的推文附上標籤，大部分標籤指出“在如何參與選舉或其他公民程序方面，這則推文中分享的部分或全部內容出現爭議且可能產生誤導”。

對此，特朗普競選團隊副國家新聞秘書紮格（Samantha Zager）指，推特等科技巨頭曾在大選日前干預特朗普競選，他們在使特朗普於他們的平台沉默後的數天內繼續干預行為。她說，“美國人民該知道這次選舉在發生什麼事，但科技巨頭只關心停止資訊向選民的流動。”推特發言人稱，公司計畫繼續採取行動，針對過早宣布勝利或包含誤導信息的推文。

針對之前引發巨大爭議的《紐約郵報》報道拜登次子亨特·拜登（Hunter Biden）“電郵門”的指控，推特和臉書等科技公司是否曾濫用其職權，對輿論傳播進行審查已經引發不少共和黨人的不滿，特朗普6日對上述報道提到的情形寫道，“推特失控了，得益於政府贈送的230條款!”

前總統克林頓執政時期通過的1996年美國《通訊規範法》“230條款”的主要內容有兩方面，一來互聯網公司無需為第三方或者用戶在他們的平台發布的內容承擔責任，二來社交媒體即使刪除一些他們認為令人反感或者不恰當的內容，也不會受到懲罰。

在過去數年間的誹謗和欺詐訴訟中，“230條款”幾乎成為了科技巨頭們的擋箭牌，也因此招來了美國兩黨的不滿，尤其是共和黨。今年5月，特朗普就曾正式簽署行政命令，要求聯邦政府對社交媒體這一免責條款作出限制。一個月以後，美國司法部又發表意見書，呼籲美國國會對這一條款作出修改。