德外长马斯打破外交惯例评论美大选：美国不只是一个人的独角戏

针对美国总统大选至今悬而未定，共和党候选人特朗普总统声称“大选舞弊”，民主党候选人拜登则表示有信心即将当选下一任美国总统。德国外交部长马斯（Heiko Maas）星期四和星期五打破外交中，不对他国选举进程加以评论的敏感惯例，并多次表示，“美国选举的结果应得到所有人的接受”。他还颇具意味的shuo，“当赢家容易，有时当输家却很难”。

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马斯11月5日通过推特写道，“在美国发生的事情并不完全符合我们熟悉的美国民主文化。重要的是，这个结果应被大家接受。当一个赢家很容易，但有时当一个输家却很难。”他还在6日接受德国Funke 传媒集团（Funke Mediengruppe）旗下的报纸采访时详细地谈到了这一问题。

记者提问，“看来拜登将赢得选举人团的多数票。你（对此感到）有多欣慰马斯先生？”他回答说，“这次选举的两极分化非常严重，而这也反映在目前的选举结果上。许多观察家预测选举结果会很接近，甚至可能会涉及诉讼。因此，尽管目前的情况可能令人紧张，但它显示了民主的最终定义：选民总是有最后的决定权。如果要接受最终的结果--我们还没有得到这个结果--大家暂时必须保持克制。”

记者问，“特朗普已经转向法院，试图避免权力的交接。你对此有何看法？”马斯称，“民主的基础是对公平自由选举的信任。民主人士绝不能破坏这种信任。现在最重要的是，在我们得到独立验证的结果之前，大家要保持冷静。我们对美国的法治有信心。不要忘记：20年前，佛罗里达州的选举结果是由537票决定的。这次也是，结果在很多地方都处于形势难料。‘不胜利就停止选举 ’绝对与很多人眼中的公平选举背道而驰。”

记者追问，“美国的民主和法治有多稳定？”马斯说，“我们不应该忘记，美国政治体制的两极分化并不是什么新鲜事，不过在过去几年里，这种两极分化确实有了新的特点。这个国家的机构已经在许多场合表明，它们可以处理这个问题。在过去的几十年里，我们德国人从美国学到了一件事：民主需要被所有代表接受的规则。我们两个国家的人民都相信民主，相信每个人的自由和尊严，因此也相信他们的投票权。国家是为人民服务的，而不是相反。”

记者问，“你是否也担心美国的街头会爆发暴力事件？”马斯说，“对于一个民主国家的运作来说，光荣的失败者比胜利者更重要。当多数派如此渺茫时，很容易发现自己是失败的一方。这表明，努力克服政治分歧是多么重要。这次选举凸显了国家政治多元化和多面性的事实。未来的总统越是不愿意或不能够淡化言论，美国就越是会继续自我对立。美国不只是一个人的独角戏。在这种情况下，任何人火上浇油都是不负责任的行为。”

记者问，“有了拜登，跨大西洋关系会自动改善吗？”马斯说，“无论选举结果如何，事情都不会回到原来的样子。下一任总统将考虑到接近的选举结果--至少他应该这样做。这也意味着，美国最初不会全力回归国际舞台。”他说，“我们当然需要迅速确保西方国家再次作为一个团队发挥作用。在许多国际危机面前，我们不能允许自己采取观望的态度。首先，我们为此需要两样东西：协调和可靠性。大西洋不会因为选举而变窄或变宽。然而，我们必须修补我们现有的桥梁，使它们保持足够的强度，以抵御我们面临的共同挑战。我们将尽快向新政府提出建议。”

记者问，“（德方）与特朗普在国防开支方面一直存在争议。德国现在能否花更多的时间来增加国防开支--甚至再次减少对国防能力的投入？”马斯说，“我们利用过去几年的时间，继续建设一个强大和主权的欧洲。自6年前在威尔士举行的北约峰会以来，德国的国防开支增加了约一半。它已经是所有北约伙伴中预算第三大的国家。然而，为了确保我们大家作为平等的伙伴站在一起，我们知道，我们欧洲人在一些领域还有一段路要走。因此，我们坚持所做的决定，因为这些决定符合我们自己的利益。”

记者最后问道，“特朗普关于全球政治的决定，拜登应该纠正哪些？”马斯说，“世界需要美国作为全球秩序的力量，而不是混乱的根源。无论大选结果如何，如何处理新冠肺炎疫情，最肯定是检验我们未来关系的试金石。我们需要世界卫生组织中的美国来使后者发挥效力。我们可以共同确保在全世界范围内提供疫苗。当然，我们也非常感兴趣地注意到，拜登宣布，如果他赢得选举，那么美国将立即重新加入《巴黎协定》。让世界上排放量第二高的国家加入该协定将是非常重要的。”

特朗普上台后，与默克尔政府在北约成员国防费用支出、美德和美欧贸易逆差及纠纷、应对气候变化和“伊朗核协议”等问题上出现巨大分歧，双方间的矛盾也公开化。特别是针对共同防御和北约职能问题，特朗普的支持者认为美国不应再扮演欧洲防卫“宗主国”的角色，同为北约盟友和伙伴的德国应兑现其国防支出承诺。而不少欧洲政界精英对北约的理解仍停留在冷战期间；美国老大哥保护西欧国家免受社会主义阵营苏联老大哥威胁的基础之上。美方这一对局势认识的改变也使得美德关系就该问题出现争议。正是在双方关系紧张下，特朗普此前未经交涉便宣布从德国大规模撤军的决定也引起了柏林的不满，并给默克尔政府在其国内带来进一步的压力。