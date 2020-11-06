特朗普称民主党人“正窃取大选” 美多家电视台中断记者会直播

2020年美国总统大选最后的点票过程仍在进行中，共和党总统候选人、现任总统特朗普11月5日在白宫记者会上发表讲话，不承认民主党候选人拜登合法占上风，并声称自己的第二个总统任期“正因选举舞弊被窃取，但他当时没有提供经过核实的具体证据。他强调，一定要诉诸法律。

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特朗普向媒体表示，早已警告民主党因为明知会输，一定千方百计窃取共和党的胜利，而如果计算合法选票，他已轻松胜出，拜登只是靠“非法”选票领先自己。“如果你统计合法选票，我轻松获胜，”特朗普说。“如果你统计非法选票，他们就会试图从我们手上窃取这次选举。” 特朗普当天在白宫新闻简报室的讲台上发表了16分钟的讲话。他说，随着计票工作的继续，在摇摆州保持的领先优势正在“偷偷地被削减”。他谈到，最初开票时自己选情落后，但后来在佛罗里达州和俄亥俄州等多个重要州都胜出。特朗普提到，选举中没有出现选前美国媒体和民调机构所预测代表民主党将大幅获胜的“蓝色浪潮”，而是出现代表共和党的“红色浪潮”。

特朗普称，这些民调是为了让他的支持者呆在家里不出来投票。他还指，特别是在国会选举中，共和党得以保持参议院优势，并在众议院的选举中取得了比预期要好的结果。不过，随著选情胶着的各州陆续进入点算邮寄选票和缺席选票阶段，拜登在几个关键州的选情中扳回劣势。目前，民主党总统候选人、前副总统拜登在普选和更重要的实际上决定赢家的选举人团票数上都领先于特朗普。

会上，特朗普指控多个关键州的选举人员“腐败舞弊”，不准共和党的观察员靠近监票，“点票袐密进行，我们的人被迫站在 60 英尺、100 英尺外看，甚至被赶出点票大楼外，......有人要用望远镜（监票）。”他还一再批评邮寄投票是大问题，形容是个“腐败制度”，让对手想要多少票就找到多少票，指部分州的计票过程中后来点的邮寄票都是投给拜登的，相当可疑。由于新冠肺炎疫情持续，这次大选的邮寄票大幅多于以往的大选，而支持民主党的选民被指较多倾向用邮寄投票。特朗普誓言，“我们不会允许腐败窃取如此重要的选举。”他解释说，准备把案子提交到美国最高法院。在他发表讲话之前，其竞选阵营里的律师团队纷纷奔赴关键的州，采取法律行动，挑战竞选过程的公正性。

值得一提的是，美国三家主要广播公司 — 美国广播公司（ABC）、哥伦比亚广播公司（CBS）及全国广播公司（NBC）一度全部中止直播特朗普的这一场媒体见面会。由于特朗普在发言中作出的多项指控缺乏证据的支持，三大电视台在他发言中途中止直播，由新闻主播澄清特朗普对选举的指控。NBC 主播霍尔特（ Lester Holt） 在 NBC 晚间新闻中说，“我们要停止直播，因为总统提出多项虚假指控。”ABC 新闻主播穆伊尔（ David Muir ）说，“（特朗普的发言）有很多东西需要查证。”CBS 晚间新闻主播欧德尼尔（ Norah O'Donnell ）同样中断总统讲话，并改播事实核查的内容。

NBC 的姊妹频道，微软全国广播公司(MSNBC) 亦半途中止直播特朗普地发言。主播威廉姆斯（ Brian Williams）在节目中解释说，“不只是打断发言，而且是更正总统”，并称“据我们所知，没有非法选票，没有特朗普的胜利。” 该电视台被指是第一个退出直播该新闻发布会的频道。另据了解， 美国有线电视新闻网（CNN ）和福克斯新闻（Fox News）则全程直播，其中福克斯新闻的白宫记者罗伯兹（ John Roberts ）向观众表示，“我们暂时未看到任何证据支持特朗普先生关于选举舞弊的言论。”主播贝埃尔（ Bret Baier ）续称，“我们没有发现任何证据。”《华盛顿邮报》报导称，这是一项“触目的采编决定”，并指三大台表明这次是编辑部独立决定，当中的考虑主要是内容的真确性及资讯性。