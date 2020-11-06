特朗普稱民主黨人“正竊取大選” 美多家電視台中斷記者會直播

2020年美國總統大選最後的點票過程仍在進行中，共和黨總統候選人、現任總統特朗普11月5日在白宮記者會上發表講話，不承認民主黨候選人拜登合法佔上風，並聲稱自己的第二個總統任期“正因選舉舞弊被竊取，但他當時沒有提供經過核實的具體證據。他強調，一定要訴諸法律。

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特朗普向媒體表示，早已警告民主黨因為明知會輸，一定千方百計竊取共和黨的勝利，而如果計算合法選票，他已輕鬆勝出，拜登只是靠“非法”選票領先自己。“如果你統計合法選票，我輕鬆獲勝，”特朗普說。“如果你統計非法選票，他們就會試圖從我們手上竊取這次選舉。” 特朗普當天在白宮新聞簡報室的講台上發表了16分鐘的講話。他說，隨着計票工作的繼續，在搖擺州保持的領先優勢正在“偷偷地被削減”。他談到，最初開票時自己選情落後，但後來在佛羅里達州和俄亥俄州等多個重要州都勝出。特朗普提到，選舉中沒有出現選前美國媒體和民調機構所預測代表民主黨將大幅獲勝的“藍色浪潮”，而是出現代表共和黨的“紅色浪潮”。

特朗普稱，這些民調是為了讓他的支持者呆在家裡不出來投票。他還指，特別是在國會選舉中，共和黨得以保持參議院優勢，並在眾議院的選舉中取得了比預期要好的結果。不過，隨著選情膠着的各州陸續進入點算郵寄選票和缺席選票階段，拜登在幾個關鍵州的選情中扳回劣勢。目前，民主黨總統候選人、前副總統拜登在普選和更重要的實際上決定贏家的選舉人團票數上都領先於特朗普。

會上，特朗普指控多個關鍵州的選舉人員“腐敗舞弊”，不準共和黨的觀察員靠近監票，“點票袐密進行，我們的人被迫站在 60 英尺、100 英尺外看，甚至被趕出點票大樓外，......有人要用望遠鏡（監票）。”他還一再批評郵寄投票是大問題，形容是個“腐敗制度”，讓對手想要多少票就找到多少票，指部分州的計票過程中後來點的郵寄票都是投給拜登的，相當可疑。由於新冠肺炎疫情持續，這次大選的郵寄票大幅多於以往的大選，而支持民主黨的選民被指較多傾向用郵寄投票。特朗普誓言，“我們不會允許腐敗竊取如此重要的選舉。”他解釋說，準備把案子提交到美國最高法院。在他發表講話之前，其競選陣營里的律師團隊紛紛奔赴關鍵的州，採取法律行動，挑戰競選過程的公正性。

值得一提的是，美國三家主要廣播公司 — 美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）及全國廣播公司（NBC）一度全部中止直播特朗普的這一場媒體見面會。由於特朗普在發言中作出的多項指控缺乏證據的支持，三大電視台在他發言中途中止直播，由新聞主播澄清特朗普對選舉的指控。NBC 主播霍爾特（ Lester Holt） 在 NBC 晚間新聞中說，“我們要停止直播，因為總統提出多項虛假指控。”ABC 新聞主播穆伊爾（ David Muir ）說，“（特朗普的發言）有很多東西需要查證。”CBS 晚間新聞主播歐德尼爾（ Norah O'Donnell ）同樣中斷總統講話，並改播事實核查的內容。

NBC 的姊妹頻道，微軟全國廣播公司(MSNBC) 亦半途中止直播特朗普地發言。主播威廉姆斯（ Brian Williams）在節目中解釋說，“不只是打斷發言，而且是更正總統”，並稱“據我們所知，沒有非法選票，沒有特朗普的勝利。” 該電視台被指是第一個退出直播該新聞發布會的頻道。另據了解， 美國有線電視新聞網（CNN ）和福克斯新聞（Fox News）則全程直播，其中福克斯新聞的白宮記者羅伯茲（ John Roberts ）向觀眾表示，“我們暫時未看到任何證據支持特朗普先生關於選舉舞弊的言論。”主播貝埃爾（ Bret Baier ）續稱，“我們沒有發現任何證據。”《華盛頓郵報》報導稱，這是一項“觸目的采編決定”，並指三大台表明這次是編輯部獨立決定，當中的考慮主要是內容的真確性及資訊性。