美大选悬而未决 萧美琴：无论谁胜选台美关系将继续深化

美国总统大选结果至今仍未出炉，台湾驻美代表萧美琴11月5日通过脸书表示，很多台湾人关心结果，但不用担心，她跟民主共和两党朋友都互动交往。她称，支持台湾正成为美国的主流声音，无论谁胜选，台美间都会继续深化关系。

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萧美琴写道，“美国正经历一场参与投票人数创历史纪录的选举。无论选举结果如何，都是美国民主意志的展现。”她说，“我知道很多台湾的朋友各自有所喜好也非常关心结果。不过各位也不用担心，美琴二十多年来一直跟民主共和两党的朋友互动交往，来到美国就任后更是积极接触。虽然考虑到当事人和各方立场，我不好公开去分享细节，但两党内都有很多支持台湾肯定台湾的朋友。 ”

萧美琴称，“相信很多人都注意到，无论政界甚至在民间社会，肯定台湾、支持台湾正成为美国的主流声音。德不孤，台湾是世界正向的力量，无论谁胜选，台美间都会基于共同的利益与价值继续深化关系！”此前，《华盛顿邮报》10月30日报导称，台湾对民主党总统候选人拜登若上台后将采取的对华政策感到紧张，暗指台方或可能更倾向共和党。台当局随后多次澄清指，“台湾对美国一向采取两党平衡交往原则，未来也将继续秉持，以深化台美伙伴关系。”

另就中央社报导，台湾行政院长苏贞昌星期五亦指，政府尊重美国民主政治选出来的结果，会和他们保持良好互动。他说，“蔡总统在国安会议上对各方情势做出因应与准备，节奏掌握得非常好”。他续称，蔡英文领导台湾这些年来，“台美关系大有进展，大家有目共睹，而且美国对台湾很多作为，都比以前好非常多，例如美国两党在国会一再以全票、大比例通过友台法案，可见蔡政府台美关系做得很好。”