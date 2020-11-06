美防长埃斯珀据报有意辞职 五角大楼出面否认

美国全国广播公司（NBC）11月5日引述消息人士的话bao'dao称，美国国防部长埃斯珀已准备好辞职信，并有意向特朗普总统递交辞呈。对此，美防长公共事务助理霍夫曼（Jonathan Hoffman）当天回应表示，埃斯珀既没有辞职的计划，也没有被要求递交辞呈。他强调， NBC的相关报道在许多方面不准确，且误导读者。

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NBC的记者引述了三位现任国防官员的话说，埃斯珀部长已经准备好了辞职信，并指他是一段时期以来人们预计会在总统大选后，即使特朗普连任也会被要求离职的三位内阁官员之一。报道称，埃斯珀曾考虑向海陆空三军部长下令使他们更改各自管辖范围内美军基地的名字，使当下那些仍以南北战争期间南军将领的名字而命名的基地得到更换。这一提议或将会受到特朗普的否决，因此埃斯珀被指换而与部分国会议员合作，希望通过国防授权法（NDAA）立法努力来达到这一目的。报道还提及，特朗普和埃斯珀的分歧较为明显，今年夏天二人被指就是否应动员现役军人参与针对示威的维持秩序活动而发生过争执。

该报道引述的两名现任国防官员称，“埃斯珀认为，如果他宣布再受提名，可能会导致特朗普解雇他。但埃斯珀不是在促使其得以续任，因为他希望被辞退”。这两位官员还称，“埃斯珀也在考虑他的遗产问题。他从议员们和白宫官员那里赢得了 ‘点头埃斯珀’（Yesper ）的绰号，因为在他们看来，他愿意执行特朗普的议程而不推诿”。“他关心自己的遗产，更愿意被人们记住是因为他站在自己的立场上向总统说不而被解雇的人，而不是被记成‘点头埃斯珀’，”一位国防官员说。对此，霍夫曼通过推特表示，“他（埃斯珀）继续依总统的意愿担任国防部长，继续实施不可逆转的国家国防战略。”霍夫曼还强调，埃斯珀既没有辞职的计划，也没有被要求递交辞呈。他续指， NBC的相关报道在许多方面不准确，且误导读者。

过去两年来，埃斯珀一直在努力推进特朗普政府提出的美国《国防战略报告》，这项战略视中国和俄罗斯为美国的主要对手，并通过提供美军杀伤力、强化同盟关系以及改进国防机构的运作和针对性等方式与中俄竞争。埃斯珀还曾多次表示，希望在条件允许的情况下能在年内对华访问。此外，以往的经验表明，新总统上台后不一定会立即替换前任总统任命的国防部长。不过，想必如若拜登成功胜选，埃斯珀得到民主党人青睐的几率也不被看好。