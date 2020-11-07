同一冲突原告变被告：民主派陈志全告建制议员遭政府叫停 却被当局控违特权法

在衝突中，郭伟强(图右)拉跌陈志全((图左)，但律政司叫停陈志全的私人检控。

当律政司把5月一次立法会会议冲突中的八名民主派议员告到法庭上的同时，却决定介入同一次冲突中的私人检控，以「不提证供起诉」的形式叫停民主派前议员陈志全状告建制派议员郭伟强的案件。因同一次冲突被律政司控告的陈志全，批评港府滥用权力，令他「原告变被告」，会与律师团队商量下一步行动。本身是律师的民主党议员涂谨申批评律政司此举是扼杀陈志全的司法权利，「非常离谱」。

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因应5月8日立法会内务委员会就主席选举而发生的冲突，律政司检控八名民主派现任议员和政党人士，指他们的行为阻碍会议进行，涉嫌违反《立法会（权力及特权）条例》中的藐视罪和妨碍立法会人员执行职务罪，现任立法会议员胡志伟、黄碧云、尹兆坚、许智峯和张超雄，以及决定不延任的卸任议员朱凯廸和陈志全及工党主席郭永健等八名被告昨(6日)天提堂，他们暂时毋须答辩，以等待终审法院决定是否批出前议员因梁国雄在会议上一度抢去官员文件而被裁定违反特权法一案的终审法院上诉许可。案件押后至明年2月11日再讯，各被告获准保释出外候审。

同日，律政司去信西九龙裁判法院，指决定根据《裁判官条例》，介入陈志全以私人检控方式状告工联会议员郭伟强的案件，要求在原定的审前复核日，即下星期一，给予律政司15分钟时间提出「不提证供起诉」郭伟强，即陈志全的私人检控被撤回，而郭伟强亦不用认罪，不会留有案底。

陈志全在其个人脸书贴出律政司信函，形容律政司包庇及「放生」郭伟强。他又说，立法会保安和「保皇党」可以粗暴对待或袭击民主派而毋须忧虑被控告，即使法庭接纳私人检控，律政司亦可以随时放人，等于纵容「议会暴徒，根本就系鼓励保皇党在立法会开拖(即打架)！」

被指获「放生」的郭伟强则回应说，相信律政司的决定是经过审慎考虑作出，现时仍须等待裁判官作最后裁决，但形容这是一个迟来的正义。

民主党议员涂谨申则狠批律政司滥用权力，偏帮郭伟强，他指出，私人检控是市民寻求刑事司法公义的最后一个手段，一旦律政司介入，便不能进行下一步司法行动，故此，律政司的做法等于扼杀陈志全的司法权利，非常离谱。

他又说，从新闻报道的表面证据来看，郭伟强班曾袭击陈志全，陈有合理胜诉机会，难以理解律政司为何要介入，当局此举日后将难以说服社会，香港仍有司法公正。

陈控告郭的案件同样涉及5月8日的内会会议冲突，时任人民力量议员陈志全被工联会郭伟强拉开，拖行数米，陈志全倒地，其后向郭提出私人检控。法庭早前批出传票，控告郭伟强一项普通袭击罪，案件原定下周一聆讯。

律政司近期介入多宗由民主派议员提出的私人检控案件，当中，民主党议员许智峯今夏分别对去年11月11日在西湾河开枪的警员，以及去年10月在深水埗驾驶的士冲上行人路撞人的司机郑国泉提出私人检控，但8月时遭律政司介入，申请撤回检控并获批。