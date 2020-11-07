大学冲突周年临近：理大禁访客进出 中大要求改联展海报

被指要修改的海报，红圈是校方认為可能有问题的图文

反对修订逃犯条例运动期间，多间大学于去年11月上旬起发生持续多日的校园冲突，现在一周年临近，冲击最大的中文大学和理工大学均出现紧张局面。理工大学突然规定，本月内收紧理大校园的出入管制，所有访客若非得到校方批准，将不可进入校园。中大的保卫战周年展览，其宣传海报虽然只是朦胧地看到「光复香港」的反修例口号，仍遭校方以可能违法而被要求删除，双方仍在争持。

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香港各大学原可自由出入，但理大物业管理处昨(6日)午向全体师生发送电邮，表示会收紧出入校园的措施，由即日起至本月31日，仅供师生、职员及有必要职务的人士进入。访客除非获得学系主任或学生事务处的特别批准，证明有必要进入校园，否则不得进入。至于早前已获批在这段期间进入校园的访客，亦需要重新申请。

电邮没有解释收紧措施的原因，理大其后回复查询时表示，校方考虑到去年11月在校园发生的事件而提升校园出入管理措施。理大学生会前外务副会长郑其浩批评校方做法扰民，质疑大学是否仍是一个自由的地方。

去年11月中旬，有示威者在理大外以杂物堵路，警方到场驱散，双方爆发激烈冲突，有示威者逃入校园并将之占据，警方随后封锁及包围校园，被形容为反修例运动以来最大的人道危机，直至该月29日解封，警方拘捕1377人，三百多名未成年示威者被要求登记，创下单日最多人被捕的纪录。

于去年的11月11至13日发生横跨口吐露港公路2号桥攻防战的中大，八个书院的学生会联合由下周三(11日)起举办一系列的「中大保卫战」一周年历史回顾活动，当中包括在文化广场举办的展览，但宣传海报刚贴出，便被校方要求修改或移除。

涉事海报顶部出现有「光复」二字的旗帜，中间则有校长段祟智和前校长沈祖尧在冲突期间斡旋的新闻图片。校方发表声明指，关注展览宣传内容或涉嫌违法以及不当使用头像，敦促立即修改或移除宣传品，强调大学绝对不容许任何违法及破坏大学声誉的行为，如有违反必将严正处理。校方又指，文化广场是大学授权学生会管理的地方，若有不合规的活动，大学有责任和权利禁止活动举行。声明又对「展览举办者将事件作出偏颇的描述， 表示极度遗憾」。

港府在香港国安法生效日发出声明，指「光复香港 时代革命」的口号有分裂之嫌，违反国安法，有关说法虽然未经司法挑战，但不少人自动视有关口号有可能违法而停止提及。

不过，学生会不同意，中大学生会干事会临政副主席叶子萱表明，现阶段不会删除该海报，明言对校方做法感到愤怒，质疑校方指临政使用新闻图片会出问题的说法，并讽刺称：「下星期个相展系咪要帮d旗或涂鸦打格」。