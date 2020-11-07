美国制裁黎巴嫩前外长影响组阁努力

法国总统马克龙周五曾致电黎巴嫩总统奥恩，谈及黎巴嫩组阁的急迫性及国家实施改革的承诺。在此之际，美国对奥恩总统的一名女婿巴西勒祭出了金融制裁手段，理由是反贪腐。美国的这一制裁造成黎巴嫩新总理哈里里（S.HARIRI）的组阁努力复杂化。

广告 继续浏览后续

据本台RFI记者Laure.S周六（2020年11月7日）发自贝鲁特报道，黎巴嫩总统奥恩的一名女婿，长期在政府中出任部长职务的巴西勒，在今年元月才刚刚离开黎巴嫩外长一职。他如今已被美国列入了禁止入境的名单，并受到美国的金融制裁。美国财政部周五在解释其决定时，提到黎巴嫩前外长巴西勒涉嫌贪污。

美国加强对伊朗及其盟友的制裁

美方没有提到巴西勒与真主党之间的关联。然而，这些制裁被视为是美国针对伊朗及其盟国施压战略的一部分。最近几周，美国加大了对黎巴嫩的施压。

据介绍，巴西勒也是黎巴嫩一个以基督徒为主的政党党魁。但有报道说，巴西勒与真主党结盟。这也是美国首次针对基督教领袖人物实施制裁。真主党在一份声明中，对美国的这一决定予以痛斥。

美国的制裁影响黎巴嫩组阁努力

美国针对巴西勒的制裁，并不算是一个真正的意外。因为，早在数月之前，就已有传闻。不过，许多政治分析人士认为，美国在黎巴嫩重新启用哈里里为新总理授命组阁之际，宣布针对巴西勒的制裁措施，立即就造成黎巴嫩组阁的复杂化。