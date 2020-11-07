拜登：会等到最终结果才宣布胜选 特朗普：法律诉讼才刚刚开始

2020年美国总统大选结果尚未敲定，但占明显优势的民主党总统候选人拜登11月6日在驻地特拉华州发表了简短的演讲。在大选日后第三天，距离总统宝座仅一步之遥的拜登说，“我们还不会宣布胜利，但我们将赢得这场竞选，全国绝大多数人都支持我们。”特朗普当天则通过推特表示，“法律程序刚刚开始!”

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受新冠疫情下邮寄选票激增影响，美国多州处理计票的速度较为缓慢。拜登星期五的讲话中敦促大家保持耐心，同时暗指特朗普团队有关计票的诉讼毫无意义。他说，“民主是可行的，你们的选票将被计算在内。我不在乎有些人多么努力地拦截它。我不会让这发生。”截至拜登发表演讲时，他已经在宾夕法尼亚州实现反超并逐步拉开差距，目前领先特朗普近2.9万票。此前他也在密歇根州和威斯康星州实现反超，这三个州都曾在2016年投票给特朗普。拜登对此表示，“我们在美国中部重建了四年前倒塌的蓝墙。”

拜登强调，“我们有望获得300多张选举人票。截至当前，我们已经得到了7400多万张选票，这比以往任何总统大选获得的选票都要多，而且我们的总票数还在增长。”虽然并未宣布胜选，但拜登已经提到他当选总统后要处理的优先事项，称美国选民已经“授权我们在疫情、经济、气候变化和系统性种族主义问题上采取行动。”

拜登称，自己和副总统候选人贺锦丽前一日与公共卫生和经济专家举行了会议。他说，“我们希望每个人在第一天就知道，我们将把控制这种病毒的计划付诸实施。我们无法挽救任何失去的生命，但我们可以在未来几个月拯救很多人的生命。”他此前曾呼吁制定全国性的检测方案，并在全美范围内强制要求佩戴口罩以遮盖面部。尽管大选结果何时出炉仍不明确，不过拜登在演讲最后似乎表达了自己的期盼，“希望明天能再和你们对话。”

特朗普竞选团队当天则发表声明说，“永远不会放弃为你和我们的国家而战”，并强调美国人民应该得到选举的完全透明。特朗普称，“我们相信美国人民应该得到所有计票和选举认证的完全透明。”他指出，“这不再是任何单一的选举。这关系到我们整个选举过程的完整性。”此外，特朗普还通过推特抱怨称，在大选之夜的早期领先优势“奇迹般地消失了”。他续指，希望其竞选团队就选举程序提起的一系列诉讼可能会让他的领先优势“回归”。

特朗普在推特上写道，“直到大选深夜，我在所有这些州都遥遥领先，但随着时间的流逝，这种领先优势奇迹般地消失了。”他称，“也许随着我们法律程序的进展，这些还会回来!” 此前，特朗普补充说，拜登“错误地声称已经成了总统。”他说，“我也可以这么说，法律程序刚刚开始!”

星期六，特朗普重申他对大选作弊的指控，并在推特上写道，“成千上万张选票在周二选举日晚上8点后被非法接收，完全并轻易地改变了宾夕法尼亚州和其他某些州的选举结果。另一个单独的问题是，数十万张选票非法de不允许被监督；这也将改变许多州的选举结果，包括宾夕法尼亚州，每个人都认为（我）在选举之夜很容易地获胜了，但却看到一个巨大的领先优势消失了，没有人可以长时间观察，发生了什么。”他称，“在这些时间里，发生了一些不好的事情，因为在这些时间里，法律上的透明性是被恶意和粗暴地禁止。拖拉机堵住了大门，门窗被厚厚的纸板盖住了，使（计票）观察者无法看到计票室。糟糕的事情发生在里面。巨大的变化发生了!”他补充说。