拜登：會等到最終結果才宣布勝選 特朗普：法律訴訟才剛剛開始

2020年美國總統大選結果尚未敲定，但占明顯優勢的民主黨總統候選人拜登11月6日在駐地特拉華州發表了簡短的演講。在大選日後第三天，距離總統寶座僅一步之遙的拜登說，“我們還不會宣布勝利，但我們將贏得這場競選，全國絕大多數人都支持我們。”特朗普當天則通過推特表示，“法律程序剛剛開始!”

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受新冠疫情下郵寄選票激增影響，美國多州處理計票的速度較為緩慢。拜登星期五的講話中敦促大家保持耐心，同時暗指特朗普團隊有關計票的訴訟毫無意義。他說，“民主是可行的，你們的選票將被計算在內。我不在乎有些人多麼努力地攔截它。我不會讓這發生。”截至拜登發表演講時，他已經在賓夕法尼亞州實現反超並逐步拉開差距，目前領先特朗普近2.9萬票。此前他也在密歇根州和威斯康星州實現反超，這三個州都曾在2016年投票給特朗普。拜登對此表示，“我們在美國中部重建了四年前倒塌的藍牆。”

拜登強調，“我們有望獲得300多張選舉人票。截至當前，我們已經得到了7400多萬張選票，這比以往任何總統大選獲得的選票都要多，而且我們的總票數還在增長。”雖然並未宣布勝選，但拜登已經提到他當選總統後要處理的優先事項，稱美國選民已經“授權我們在疫情、經濟、氣候變化和系統性種族主義問題上採取行動。”

拜登稱，自己和副總統候選人賀錦麗前一日與公共衛生和經濟專家舉行了會議。他說，“我們希望每個人在第一天就知道，我們將把控制這種病毒的計畫付諸實施。我們無法挽救任何失去的生命，但我們可以在未來幾個月拯救很多人的生命。”他此前曾呼籲制定全國性的檢測方案，並在全美範圍內強制要求佩戴口罩以遮蓋面部。儘管大選結果何時出爐仍不明確，不過拜登在演講最後似乎表達了自己的期盼，“希望明天能再和你們對話。”

特朗普競選團隊當天則發表聲明說，“永遠不會放棄為你和我們的國家而戰”，並強調美國人民應該得到選舉的完全透明。特朗普稱，“我們相信美國人民應該得到所有計票和選舉認證的完全透明。”他指出，“這不再是任何單一的選舉。這關係到我們整個選舉過程的完整性。”此外，特朗普還通過推特抱怨稱，在大選之夜的早期領先優勢“奇蹟般地消失了”。他續指，希望其競選團隊就選舉程序提起的一系列訴訟可能會讓他的領先優勢“回歸”。

特朗普在推特上寫道，“直到大選深夜，我在所有這些州都遙遙領先，但隨着時間的流逝，這種領先優勢奇蹟般地消失了。”他稱，“也許隨着我們法律程序的進展，這些還會回來!” 此前，特朗普補充說，拜登“錯誤地聲稱已經成了總統。”他說，“我也可以這麼說，法律程序剛剛開始!”

星期六，特朗普重申他對大選作弊的指控，並在推特上寫道，“成千上萬張選票在周二選舉日晚上8點後被非法接收，完全並輕易地改變了賓夕法尼亞州和其他某些州的選舉結果。另一個單獨的問題是，數十萬張選票非法de不允許被監督；這也將改變許多州的選舉結果，包括賓夕法尼亞州，每個人都認為（我）在選舉之夜很容易地獲勝了，但卻看到一個巨大的領先優勢消失了，沒有人可以長時間觀察，發生了什麼。”他稱，“在這些時間裡，發生了一些不好的事情，因為在這些時間裡，法律上的透明性是被惡意和粗暴地禁止。拖拉機堵住了大門，門窗被厚厚的紙板蓋住了，使（計票）觀察者無法看到計票室。糟糕的事情發生在裡面。巨大的變化發生了!”他補充說。