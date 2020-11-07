政治困扰 香港中小学现退学潮

受到社会撕裂和中国加强对港管治的影响，移民增加的相关问题逐渐浮现，有中小学出现退学潮，退学人数较往年上升，名校影响尤甚，当中，拔萃女书院近日更罕有公开招收本学年（2020/21）下学期的中一至中四级别插班生，以补充流失学生。教育界人士忧虑，海外疫情过后，香港流失学生的情况将会加剧，届时各校可能会重现回归后的缩班潮。

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资助小学校长会名誉主席张勇邦今(7日)早在电台节目指出，社会撕裂令家长不安，因此可能出现家长安排子女到外国或中国内地读书的情况，以他作为校长的圣公会圣雅各布小学为例，一般退学率是2%，但今年达到3%，即有五成升幅。他续称，若持续出现「往外走」和「往内走」，再加上中国内地的跨境生因杀情和社会情况不来香港读书，最坏的情况可能会令97年香港回归后的缩班潮再次出现。

直资男校英华书院亦出现「退学潮」，校长郑钧杰回复《明报》查询时指出，上学年学期末已有约40至50名学生退学，本学年开始后，亦有十余名学生退学，数字比去年略增，「上年（开学时）走几个，今年走十几个」。他表示，已有心理准备面对大批学生退学，这几乎是全港学校正在面对的问题，他不点名地透露，有学校一级走了四十多个学生。

学友社学生辅导顾问吴宝城形容，这一波退学潮相信是近十年内最严重的，而名校或会是最受影响的组别，因为名校生的家庭环境较好，家长或早已属意子女负笈海外升学，现在直接将计划提前。

一名刚与女儿移民英国的大学讲师向本台指出，香港国安法出炉和教育局收紧学校自主及加强爱国教育，令她决定「即走」，直言不希望升读中二的孩子在这样的制度下接受教育。

教育界立法会议员叶建源认为，退学问题关乎政治或社会因素，同意港区国安法的实施令人不安，有可能增加家长和学生选择离开的意欲。他估计，退学情况会持续，现时外国疫情严重的情况下，仍有家长送子女到外地就读，当疫情平稳后，数字可能更多。

虽然教育局局长杨润雄表明，学生退学情况现时不是一个需要担心的问题，但出席电台节目的湾仔区校长联会主席戴德正指出，各区均出现退学潮，呼吁教育局注意学生退学趋势，因为这可能影响学校收生的生态，亦会影响学校运作或资助金额。