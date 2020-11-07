日中拟11月中旬重启商务人士往来

日中两国政府已基本达成协议，重新启动因新冠对策而设限的商务人士等的往来。日方希望在相互确认新冠病毒检测有效性等的基础上，最快能在11月中旬实现。

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商务人员的往来以出差等短期逗留者和驻在人员等长期逗留者为对象。日本政府相关人士11月6日透露了上述信息。日中两国经济关系来往密切，深厚，此举或有望提升因新冠影响陷入低迷的经济和国际交流。

日本政府高官曾表示：“对于航空公司来说，重新开启人员往来的意义很大”。 根据日本政府旅游局统计，2019年的访日中国人约为959万人，其中以商务目的访日的为37万人，超过美国（约21万人）等为世界之首。目前，中国的新冠疫情已经得到了很好的控制，而欧美再次进入严重的新一波疫情。

短期逗留框架仅限商务相关人士的“商务通道”。若在入境时提交新冠病毒检测阴性证明和活动计划书，那么就是在14天的隔离期内也能在限定行动范围的情况下开展经济活动。基本要求是：（1）接受PCR等检测（2）禁止使用公共交通（3）基于活动计划书，将移动范围限定在逗留地及工作地点等。

长期逗留则维持14天隔离期，在此基础上重启往来的“居留通道”。不仅是商务相关人士，而且也允许留学生长期滞留。

6月29日，中国国务委员兼外交部长王毅与日本外相茂木敏充举行电话会谈。双方一致同意为重启受新冠疫情影响而停滞的人员往来，迅速展开磋商，并强调在新冠感染问题上继续合作。

日本首相菅义伟在9月25日和中国国家主席习近平举行了电话会谈，在电话会谈中，关于新冠疫情对策方面目前实施的边境口岸对策，双方可能确认了为放宽商务人士出入境将继续进行磋商。