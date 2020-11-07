紐時：拜登團隊將組多元化內閣 名單最快下周公布

美國大選多個關鍵州計票和查票仍在持續進行，目前的開票結果顯示，民主黨總統候選人拜登在4大關鍵州領先，形勢對尋求連任的總統特朗普極為不利。據《紐約時報》11月6日報導，拜登的顧問團隊正在加快政權交接計畫，首批未來新政府高級官員名單或最早於下周公布。

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報導成，無論是在特拉華州還是在華盛頓，拜登的顧問和盟友正在加緊討論誰可能擔任白宮和美政府其他部門的關鍵職位，這主要是因為拜登計畫組建史上最具多元化的團隊。這些私下行動顯示出，即使拜登在公開場合展現自律，傳達每張選票都要得到計算的信息，也避免過早宣稱勝選，但在美國面臨疫情惡化和經濟受重創下，拜登已在籌畫上任後快速投入執政的藍圖。據悉，拜登團隊今年5月開始悄悄地為他的過渡行動籌款，目前已經籌集了至少700萬美元的費用。拜登陣營被指已為多種情況做好了準備，包括萬一特朗普拒絕承認敗選，由其領導的政府拒絕參與權力過渡等情形地出現。

拜登的顧問表示，到目前為止，特朗普政府的官員都真誠地和他們合作，拜登團隊則希望這種情況可以維持下去。隨著美國新冠肺炎病例屢創新高，拜登幕僚計畫政權交接後首先將聚焦在醫療保健和解決疫情問題，這也是拜登選戰最後幾個月主打的政見。據悉，拜登交接團隊目前也在研究可以立即提出的經濟方案，其中包括撤銷特朗普實施的部分行政命令。

拜登今年春天在談到他想打造的內閣時表示，“男性、女性、同性戀、異性戀，中間派、非裔、白人或亞洲裔”，能反映國家這些面向很重要，因為每一個人都可以帶來稍微不同的角度觀點。報導指，在大選中共和黨將確保對國會參議院的掌控明朗前，拜登團隊已經開始為將來要進行的參議院確認程序進行準備，不少奧巴馬執政時期的要員則應邀參與了這一過程。如果拜登確定勝選，預計他最初將集中精力填補白宮要職。

拜登此前在擔任副總統時的幕僚長克萊恩（Ron Klain）被視為是白宮幕僚長的最大熱門。在他競選團隊的政策顧問中，蘇利文（Jake Sullivan）和布林肯（Antony J. Blinken）公認最有影響力，都可望在新政府內擔任要職。蘇利文是前國務卿希拉里的顧問，是一些職位的潛在人選。布林肯曾是拜登擔任副總統時的國安顧問，後擔任奧巴馬政府的副國務卿被視為美國國安顧問第一人選。

據悉，美國國防部長優先人選是弗盧努瓦（Michèle Flournoy）。她曾在奧巴馬任內擔任國防部政策次長，若獲任命，將是美國首位女性國防部長。財政部長熱門人選是美聯儲理事布雷納德（Lael Brainard），她曾在奧巴馬政府財政部任職。此外，奧巴馬政府時期的國安顧問賴斯（Susan Rice）是國務卿最熱門人選。不過由於賴斯2012年獲奧巴馬提名為國務卿，但被參院共和黨人提出異議後退出提名，這次若再被提名，很可能又引發爭議。因此，布林肯和極力支持拜登的特拉華州聯邦參議員庫恩斯（Chris Coons）都是可能替代賴斯的人選。