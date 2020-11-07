纽时：拜登团队将组多元化内阁 名单最快下周公布

美国大选多个关键州计票和查票仍在持续进行，目前的开票结果显示，民主党总统候选人拜登在4大关键州领先，形势对寻求连任的总统特朗普极为不利。据《纽约时报》11月6日报导，拜登的顾问团队正在加快政权交接计划，首批未来新政府高级官员名单或最早于下周公布。

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报导成，无论是在特拉华州还是在华盛顿，拜登的顾问和盟友正在加紧讨论谁可能担任白宫和美政府其他部门的关键职位，这主要是因为拜登计划组建史上最具多元化的团队。这些私下行动显示出，即使拜登在公开场合展现自律，传达每张选票都要得到计算的信息，也避免过早宣称胜选，但在美国面临疫情恶化和经济受重创下，拜登已在筹划上任后快速投入执政的蓝图。据悉，拜登团队今年5月开始悄悄地为他的过渡行动筹款，目前已经筹集了至少700万美元的费用。拜登阵营被指已为多种情况做好了准备，包括万一特朗普拒绝承认败选，由其领导的政府拒绝参与权力过渡等情形地出现。

拜登的顾问表示，到目前为止，特朗普政府的官员都真诚地和他们合作，拜登团队则希望这种情况可以维持下去。随著美国新冠肺炎病例屡创新高，拜登幕僚计划政权交接后首先将聚焦在医疗保健和解决疫情问题，这也是拜登选战最后几个月主打的政见。据悉，拜登交接团队目前也在研究可以立即提出的经济方案，其中包括撤销特朗普实施的部分行政命令。

拜登今年春天在谈到他想打造的内阁时表示，“男性、女性、同性恋、异性恋，中间派、非裔、白人或亚洲裔”，能反映国家这些面向很重要，因为每一个人都可以带来稍微不同的角度观点。报导指，在大选中共和党将确保对国会参议院的掌控明朗前，拜登团队已经开始为将来要进行的参议院确认程序进行准备，不少奥巴马执政时期的要员则应邀参与了这一过程。如果拜登确定胜选，预计他最初将集中精力填补白宫要职。

拜登此前在担任副总统时的幕僚长克莱恩（Ron Klain）被视为是白宫幕僚长的最大热门。在他竞选团队的政策顾问中，苏利文（Jake Sullivan）和布林肯（Antony J. Blinken）公认最有影响力，都可望在新政府内担任要职。苏利文是前国务卿希拉里的顾问，是一些职位的潜在人选。布林肯曾是拜登担任副总统时的国安顾问，后担任奥巴马政府的副国务卿被视为美国国安顾问第一人选。

据悉，美国国防部长优先人选是弗卢努瓦（Michèle Flournoy）。她曾在奥巴马任内担任国防部政策次长，若获任命，将是美国首位女性国防部长。财政部长热门人选是美联储理事布雷纳德（Lael Brainard），她曾在奥巴马政府财政部任职。此外，奥巴马政府时期的国安顾问赖斯（Susan Rice）是国务卿最热门人选。不过由于赖斯2012年获奥巴马提名为国务卿，但被参院共和党人提出异议后退出提名，这次若再被提名，很可能又引发争议。因此，布林肯和极力支持拜登的特拉华州联邦参议员库恩斯（Chris Coons）都是可能替代赖斯的人选。