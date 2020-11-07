美驻华使馆：两党普遍且一贯支持目前对华政策

美国驻华大使馆11月6日在推特上写道，临时代办傅德恩（Robert W. Forden）表示，不管美国选举的结果如何，美国都将继续推动公平对等的对华关系，而且两党普遍且一贯支持美国目前的对华政策。

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傅德恩5日在察哈尔学会就美中关系以及美国最近的选举与学者进行了对话。相关消息指，察哈尔学会成立于2009年10月，是中国专注于外交政策和国际关系的顶尖非政府无党派智库之一。在讨论中，临时代办傅德恩强调了美中关系将会继续是世界上最重要的关系。

傅德恩称，展望未来，美国的政策将继续寻求一种重结果的关系，它真正着手解决美中关系中长期存在的问题。同时，美国将继续重视与中国人民的交流，并在世界上一些最具有挑战性的问题上寻求成为伙伴的机会。

傅德恩指出，不管美国选举的结果如何，美国都将继续推动公平对等的对华关系，而且两党普遍且一贯支持美国目前的对华政策。美使馆表示，进行对话是了解彼此的最佳方法。此前，特朗普政府的美国副国安顾问博明（Matt Pottinger）在英国智库“政策交换”（Policy Exchange）举行的视频会上以《贵在坦诚》为题发表中文演说时指，“坦率直言地对抗中共的外交政策或成为特朗普总统的标志性外交遗产。”

博明表示，所谓“对抗性言论会让国家相互敌对”的说法，这种陈旧观念被美国外交使团伪装成谦恭的政策，实际上却反映了一种自大心态，而这恰好被中共的统战攻心战所利用。另在民主党总统候选人拜登的团队中，其外交政策顾问布林肯（Tony Blinken）日前在受访时谈及对华政策时指出，“（拜登和特朗普）对中国的方式存在深刻的不同，但我们要明确的是，中国确实构成一个上升的挑战，大概是我们从另一个国家所面对最大的挑战，不论是从经济上、科技上、军事上或甚至是在外交领域。”

布林肯说，“在很多方面，拜登如此认为，（与特朗普在对华问题上）的大不同是针对中国挑战，与他们正在上升的力量相比，更相关的是我们自己造成的弱点。”他说，“所以拜登将采取与特朗普存在深刻不同的是，对我们自己、我们的工人进行投资，焕发我们自己的民主，与我们的盟友和伙伴合作，并维护我们的价值观。”

布林肯说，“这才是你如何在有力的位置与中国进行互动。问题的底线是，美国和自由民主国家仍是对于那些可以进行选择的人来说是他们首选的制度”。他说，“如果过去4年有所展现的话，不是它们的失败，而是它们对于我们民主的力量和领导力的活力而言，无论是对我们的国家还是世界都有多么的至关重要。这则是我们需要重新夺回的东西，它从我们如何应对中国开始。”