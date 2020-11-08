中印第8轮军长级会谈 两国联合声明：保持一线部队克制

11月6日，中印两军在楚舒勒（Chushul ）举行第八轮军长级会谈。通过中国国防部和印度国防部8日发表的联合声明显示，双方一致同意认真落实两国领导人达成的重要共识，确保双方一线部队保持克制，避免误解误判。双方还同意近期举行下一轮会谈。

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中印边境对峙从今年5月初持续至今，双方星期五举行了第8轮军长级会谈，两国在最新发表的联合声明中称，双方继续就推动中印边界西段实控线地区“脱离接触”坦诚深入和建设性地交换意见。双方一致同意认真落实两国领导人达成的重要共识，确保双方一线部队保持克制，避免误解误判。双方同意继续通过军事和外交渠道保持沟通，在此次会谈基础上，进一步推进其他问题解决，共同维护边境地区和平安宁。双方同意近期举行下一轮会谈。

印度《印刷报》7日报导指，由于最新一轮的军长级会谈没能带来突破，印度和中国拉达克地区东部的对峙将持续至冬季。印度网站“Oneindia”介绍称，此次会谈于当天上午9：30开始，晚上7点结束，最新一轮的军长级会谈没有取得任何突破。印度第14集团军新任司令梅农首次率领代表团出席会谈。他之前曾作为印度代表团成员参加了第6轮和第7轮军长级会谈。

熟悉事态发展的印方官员说，当前最重要的是裁减一线部队数量，这是迈向脱离接触的第一步。《印度时报》报导称，印中双方目前在对峙地区各自陈兵5万余，并部署有坦克、榴弹炮及其他重型武器。此前的第六轮军长级会谈中双方达成一致： 停止向一线增加兵力，不单方面改变现地态势，避免采取任何可能导致局势复杂化的行动。

此外，印度国防总参谋长比平·拉瓦特（Bipin Rawat）在印度国防学院举办的一次网络研讨会议中表示，中印两国军队在边境的紧张对峙或会引发更大范围的冲突。他说，“我们不会同意实际控制线有任何变动。”他谈到，与中国爆发全面冲突的可能性很小，但在整体安全考量中，边境冲突、越界以及无端的战术军事行动升级为一场更大规模的冲突的可能性是不能被忽视的。”