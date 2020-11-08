勒梅尔谈美国大选：不要抱有幻想，地缘政治现实不会改变

针对美国总统大选民主党总统候选人拜登宣布胜选的消息，法国经济和财政部长勒梅尔（Bruno Le Maire）最新向媒体表示，希望美国新政府的“态度能减少侵略性”，但他强调 “不要抱you幻想”。

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勒梅尔向法国《星期日报》指出，在拜登当选美国总统所带来的兴奋感过后，我们应有理由保持这种兴奋感。他在采访中呼吁欧洲人谨慎行事。勒梅尔说，“希望美国新政府能减少侵略性（......），但我们不要抱有幻想：地缘政治现实不会改变”。他在采访中特意回顾了波音公司与空客公司之间的纠纷，该纠纷金额达 “几十亿欧元，对葡萄酒种植的关税影响非常大”。他还指出，中美之间的争端也让欧洲处于弱势地位。

勒梅尔称，因此，欧盟“必须在这场权力游戏中维护其经济和政治主权，正如（马克龙）总统自五年任期开始以来一直捍卫的那样。如果你没有空间，没有自己的5G网络，没有生产自己的氢气或电瓶制造，你就只能依靠美国和中国”。与此同时，与互联网巨头的博弈仍是欧盟与美国的紧张话题。欧盟正试图反对互联网巨头的税收优化和垄断地位有关的策略。

勒梅尔说，“竞争（......）将保持不变：欧洲必须继续重新建立竞争规则，拒绝他们的私人数字货币，并为数字巨头的公平税收而战。” 在这些问题上，华盛顿的立场从来都不赞成与欧方友好解决，即使在奥巴马时代也是如此。2015年，在接受Re/Code网站采访时，时任美国副总统拜登曾就个人数据保护、被遗忘权或税收等议题上严厉攻击过欧盟的政策。

同样针对拜登胜选的消息，法国欧洲事务国务秘书博恩（Clement Beaune）告诉媒体称，“如果认为一切都会发生变化，那就错了，欧洲首先必须依靠自己。“他并指，期待拜登随后对气候问题有所作为。