哈梅内伊称美国绝对衰退毫无争议 蓬佩奥：你窃取了伊朗人民亿万美金

伊朗最高领袖哈梅内伊11月7日在推特上评论美国大选称，美国局势和美国人自己说他们的选举是一个奇观。他续指，“有一点是绝对清楚的，美国体制的政治、民间和道德的绝对衰退。”对此，美国国务卿蓬佩奥回应指，哈梅内伊个人从伊朗人民身上窃取了亿万美金，并称伊朗的选举如同笑话，伊朗民众当今遭受苦难也是因为后者的“盗贼统治”。

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此前，哈梅内伊曾于4日发推文称，“多么壮观的场面! 有人说这是美国历史上最欺诈的选举。谁说的？目前在任的总统。他的对手说特朗普打算操纵选举! 这就是美国选举与美国民主的本质。”他还在7日续称，“美国的情况和他们自己说，他们的选举是一个奇观! 这就是美国自由民主的丑陋面目的一个例子。无论结果如何，有一点是绝对清楚的，美国体制的政治、民间和道德的绝对衰退。”

蓬配奥当天表示，“美国现在是且将继续是人类历史上最伟大的国家。我们欢迎伊朗人民实现其愿望的那一天----你们知道那是什么。这就是全部。”他随后还转发了哈梅内伊的推文，并写道，“你个人从你的人民那里窃取了亿万美金。你的选举是个笑话，数百名候选人甚至被取消了竞选资格。今天，你的人民在挨饿，因为你在代理人战争上花了数十亿来保护你的盗贼政权。”

另就拜登星期六宣布胜选的消息，伊朗总统鲁哈尼8日提出，下一届美国政府“应该利用这个机会弥补特朗普总统的错误”。他称，“特朗普的破坏性政策被美国人民反对，下一届美国政府应该利用这个机会弥补过去的错误。” “伊朗致力于与世界进行建设性的互动。” 鲁哈尼说，“伊朗人民的英勇抵抗证明，极限施压的政策注定会失败。”