美国2020大选：拜登宣布设Covid专家组

拜登（Joe Biden）宣布将于下周任命一批有名望的专家，并将在2021年1月20日新总统就职当天制定出一套战疫行动方案。至周六，Covid-19在美国已造成近24万人死亡，近千万人确诊。

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据本台RFI周日（2020年11月8日）的法文报道，出自民主党的拜登在竞选期间的每次演讲都态度坚决地表示，对抗Covid-19疫情，将是他的首要工作重心。就此，拜登已宣布，他在11月9日下周一就设立一个应对Coronavirus危机的小组，聚集有名望的专家与科学家，对抗美国当前所面对的主要挑战。这是拜登在特拉华州庆祝其当选时，面对其支持者所做的表态。这个危机应对小组的成员将制定一套方案，在2021年1月20日当天就进入实施。

在这个选举周，美国的疫情再度升高，最近几天的新感染人数又攀新高。美国11月7日的数字显示，24小时内Covid-19的新确诊患者超过12万2千人。这是法新社在周六20点30分，以霍普金斯大学（Johns Hopkins）数据为基础的一个统计。同时，有991人因感染病毒死亡。自疫情爆发以来到11月7日周六夜间，美国已总共记录了超过23万7千个死亡病例，另有近千万人确诊。