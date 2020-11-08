拜登发表胜选演说呼吁放下分歧敌意 誓言重建美国灵魂

美国众多主流媒体星期六宣布民主党总统候选人拜登当选下任总统。拜登本人当地时间11月7日晚首次以当选人身份发表全国演说。他表示，美国人民已通过投票发声，给予了他“明确的、令人信服的”胜利。拜登承诺将成为一个“不寻求分裂，而追求团结”的总统，他还喊话特朗普的支持者“给彼此一个机会”。

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拜登当晚在特拉华州威尔明顿市发表了胜选演讲。在胜选发言的开篇，他使用了美国总统发表就职演说或国情咨文时常用的“我的全美同胞们”作为开头。拜登指出，自己已赢得美国历史上所有总统选举中最多的当选票数——超过7400万张普选票。他对选民给予的信任和信心表示感激，“今晚，这个国家所有城市的人，甚至全世界的人，都在注视着我们，为了新的希望，新的信仰，和一个更好的明天。”

拜登称，“对于那些投票给特朗普总统的人，我理解他们的失望。我自己也输过几次，”他此前曾两次试图赢得民主党总统候选人提名，但直到今年才获得成功。“是时候收起刻薄的言辞，降低温度，重归于好。为了取得进步，我们必须停止把对手当作敌人。我们不是敌人。我们都是美国人，”他说，“现在是时候治愈美国了”。拜登援引圣经说，“万务都有定时，建设有时，收获有时，播种有时，治愈有时，而现在是时候让美国治愈了。”

拜登说，“我们必须复兴美国的灵魂。”他称，因为过去几年，“国家持续受到善良天使与暗黑冲动的持续战斗所影响，而总统在这场战斗中所说的话很重要。现在是我们的善良天使获胜的时候。”他续指，“让这个美国妖魔化的冷酷时代由现在开始就此结束”。他表示，今晚全世界都在注视美国，他相信，当美国发挥最好一面的时候，美国是全世界的榜样。

演讲中，拜登列举了一系列当下所面临的挑战，并呼吁美国人民团结一起，对抗新冠病毒、重建繁荣；为种族公义和铲除系统性种族主义，为挽救气候变化而战斗。为捍卫民主、公义、恢复正气而努力，一同“走向永不放弃，永不屈服的美国。”演讲最后，他以天主教著名圣诗乘鹰翅膀（On Eagle‘s Wings ）作结尾，并指这是他已故长子博·拜登（Beau Biden）很喜欢的一首圣诗，“只要将你升高乘鹰翅膀，背负你黎明翱翔，要你明亮如太阳，将你紧握在主的仁慈手中。”

拜登说，让美国人民一起乘鹰翅膀，“开始进行上帝和历史交给我们的工作。我们全心全意，坚定不移，对美国和彼此有信心，充满爱心，对祖国和正义的渴望，让我们成为自知可以成就的国家。”据悉，抗击新冠肺炎问题时拜登所指出，在当选后首要将处理的要务。他表示会成立抗疫团队应对疫情，誓言要以科学原则应对持续创新高的新冠肺炎确诊数字，并将在下周一公布更多细节。

贺锦丽当晚亦发表获胜演说，衷心感谢大家团结一致，有赖选民投票，犹如已故民权领袖员约翰·刘易斯般，令美国人缔造一个有民主自由的美国，并指是多元种族创造美国历史。贺锦丽语带兴奋地承诺，无论美国选民在大选中投给拜登还是总统特朗普，她都会竭尽所能担任副总统的职责，就好比当年拜登辅助前总统奥巴马一样。