拜登当选美国总统，伊朗对美国的伊朗政策审慎乐观

美国总统大选由民主党候选人拜登胜出，与美国长期对抗的伊朗高度关注。德黑兰当局对于美国重返2015年核子协议并且放宽制裁，显得审慎乐观。

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中央社援引土耳其安纳杜鲁新闻社报导，在伊朗最高领袖哈梅内伊发推文淡化美国政策对伊朗和对区域的影响。

他在推文中说：不管结果如何，有件事绝无疑问：美国政权在政治、世俗和道德上肯定衰落。

伊朗前外交部发言人墨沙维则强调，拜登政策会跟特朗普类似。

尽管在正式立场中强调美国前后任政府的政策将没有两样，对于拜登可能重返2015年伊朗核子协议并且让形势出现转变，德黑兰方面审慎乐观。

7日稍早，伊朗总统罗哈尼称颂伊朗民族抵抗特朗普政府最大施压行动，并且强调他期盼美国新政府开启新页。

罗哈尼说：我们希望下任美国政府从那3年经验中学习，并且恢复承诺。他显然意指特朗普退出伊朗核

子协议的事。他语带和解意图地表达德黑兰愿意谈判，盼华府了解美国在对德黑兰政策上自己有错在先。

伊朗外交部次长阿拉奇也表示，如果拜登当选，华府政策或许会有新做法，强调伊朗将依据华府对德黑兰政策的转变而采取适当方式和解决方案。不过他同时表示，德黑兰仍将反制任何威胁。

美国「变天」效应本周稍早已经反映在伊朗外汇巿场上。拜登计票领先之际，伊朗货币里亚尔（Rial）6日对包括美元在内的多种外币都大幅升值。