日本首相与外相等祝贺拜登当选

民主党候选人乔·拜登已经获得足够选举人票，赢得一场极其激烈的总统大选。据统计拜登至少获得超过半数的290张选举人票，日本首相菅义伟在日本时间11月8日的推特上对拜登和副总统候补哈里斯表示“衷心的祝贺”。

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菅义伟首相准备尽量实现早期访美，大约会在拜登总统就任的1月20日左右。

目前，特朗普阵营已表示，将挑战所有“拜登最新宣称获胜的州”。他们指称发生了选举舞弊，特朗普阵营正在寻找美国顶级律师来主导法律控告。因此拜登确定最后当选还需要时间，但是菅义伟首相在第一时间发去贺电，正像特朗普当选总统当时的安倍首相在其当选9天以后迅速访美一样，是为了和美国新的总统迅速建立相互信赖的关系。

菅义伟在其个人事务所所管理的推特上用日语和英语写道：为了使日美同盟更加强韧，并确保印度太平洋地区和世界的和平、自由与繁荣，我将很高兴看到我们携手并肩共同前进。

日本外务大臣茂木敏充也在推特上对拜登与哈里斯表示“衷心的祝贺”。并表示将很高兴地看到：为了进一步推进日美同盟，解决世界所面对的课题日美紧密的合作。

日本自民党政调会下村博文指出：安倍前首相和特朗普总统所联结的纽带现在由拜登与菅义伟首相来继承，期待能和两国的进一步发展连接在一起。同时他指出：日美同盟的基础不变，并且需要进一步加强。