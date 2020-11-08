林郑告诉央视：香港经济“离不开中央支持”

中共官媒央视今7 日播出行政长官林郑月娥专访时，解释今年她押后宣布施政报告，是因为她“早前提出了一些希望”，期望中央进一步支持本港经济发展，“在这个时候，能为香港注入一个经济的动力，真的是离不开中央的支持”。林郑续指，此举让她与中央部委有更多的时间，研究是否能做到相关要求，认为这样做对《施政报告》内容“都是好的”。

广告 继续浏览后续

林郑在访问中多次强调香港需要中央支持，今次赴北京争取中央推出利港措施，主要是支持巩固香港作为国际金融、航运及贸易中心的发展，“肯定离不开金融方面的互联互通，也支持香港国际机场的发展。”她又表示，中央推出“十三五规划”时没想到香港有创新科技的潜力，但本港近年锐意发展创新科技，已投入逾 1,000 亿港元，认为“未来的发展应该是好的”，故今次行程特意带上创新及科技局局长薛永恒。

林郑又提到港中两地通关问题，她表示，今次特意与食物及衞生局局长陈肇始同行，向内地卫健委汇报香港的防疫工作，“希望给卫健委跟内地的朋友更大的信心，往后下一阶段通关就可以比较顺利”，又形容香港严控疫情有一定成效，“但是还可以加大力度”。

央视记者提到林郑今次安排了广州、深圳行程，林郑表示，早前参与了深圳经济特区成立 40 周年庆典，国家主席习近平表示，期盼深圳、香港“向高水准的合作迈进”，因此要去深圳研究，“我们怎么按照习主席的要求，把深港长期的合作推进一个更高的台阶。”林郑指，上周与广州签订《粤港合作框架协议》2020 年重点工作，到广东是要与当地领导商讨如何落实。

林郑日前在京获得主管香港事务的中共中央常委兼国务院副总理韩正接见，并得到韩对其工作的“充分肯定”。