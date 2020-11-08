欧洲议会最大党团领袖：特朗普对华正确，中国是政治敌人

欧洲议会最大党团领袖、欧洲人民党（EPP）主席，德国人韦伯（Manfred Weber）11月8日在接受意大利《共和国报》采访时表示，“我们应该向待任总统拜登提供一种基于贸易协议和共同对华方针的新跨大西洋伙伴关系”。他说，“我们对特朗普的方法有很多异议，但他对中国的看法是正确的，是一个战略对手。”

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韦伯在采访中表示，随着拜登地当选，欧盟与美国的关系将恢复平静、密切，并建立在对话和共同责任的基础上，以至于欧盟必须立即承诺向拜登提交一份包含特朗普时代美欧冲突的贸易条约，以及欧盟与美国在应对中国问题上的共同战略。他指出，中国现在是美欧“共同的政治敌人”。他还在推特上写道，“期待与拜登和贺锦丽总统任期合作。有很多事情要做。我们需要重启我们的跨大西洋关系。21世纪充满了全球挑战，我们无法独自应对。#气候#中国#安全#贸易。”

马斯（Heiko Maas）7日另通过推特表示，祝贺拜登和贺锦丽当选美国总统和副总统，欧方会向未来的美国政府提出一个美欧“跨大西洋关系新政”。这位德国wai'zhang指出，“因此，在选举结束后，我们将与当选的政府接触，并就如何缩小跨大西洋分歧提出具体建议：在与中国等力量打交道、在气候保护和在全球抗击新冠病毒大流行方面。”

德国联邦议院外交委员会主席罗伯特·吕特根（ Norbert Röttgen）8日亦通过推特和采访表示，不管是对俄罗斯、中国的关系，还是应对气候变化的问题上，人们对德国的期望特别高。他称，从美国的角度来看，柏林都将起到关键作用，而被动的德国则无法使跨大西洋关系的这一新篇章取得成功。

吕特根称，“欧洲越独立，美国就越能集中精力对付中国。与拜登一起，现在有机会制定共同的战略，以确保中国坚持国际规则，并不与市场经济的原则脱节。”他指出，德国和欧洲应更加扮演塑造自由秩序环境的安全保障者和稳定之锚的角色，这样美国就越能关注中国及其在印太地区的安全政策。他续称，“联合应对中国战略要想成功，首先要动起来。尤其是德国，必须迈出对中国的战略讨论，其中不仅有经济方面的问题，还有安全和国际秩序的问题。”他说，“当技术越来越成为权力的基础时，我们需要开始从技术上理解联盟。在此过程中，我们需要结合自身优势，在民主标准的基础上保持西方的技术领先。#5G”