歐洲議會最大黨團領袖：特朗普對華正確，中國是政治敵人

歐洲議會最大黨團領袖、歐洲人民黨（EPP）主席，德國人韋伯（Manfred Weber）11月8日在接受意大利《共和國報》採訪時表示，“我們應該向待任總統拜登提供一種基於貿易協議和共同對華方針的新跨大西洋夥伴關係”。他說，“我們對特朗普的方法有很多異議，但他對中國的看法是正確的，是一個戰略對手。”

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韋伯在採訪中表示，隨着拜登地當選，歐盟與美國的關係將恢復平靜、密切，並建立在對話和共同責任的基礎上，以至於歐盟必須立即承諾向拜登提交一份包含特朗普時代美歐衝突的貿易條約，以及歐盟與美國在應對中國問題上的共同戰略。他指出，中國現在是美歐“共同的政治敵人”。他還在推特上寫道，“期待與拜登和賀錦麗總統任期合作。有很多事情要做。我們需要重啟我們的跨大西洋關係。21世紀充滿了全球挑戰，我們無法獨自應對。#氣候#中國#安全#貿易。”

馬斯（Heiko Maas）7日另通過推特表示，祝賀拜登和賀錦麗當選美國總統和副總統，歐方會向未來的美國政府提出一個美歐“跨大西洋關係新政”。這位德國wai'zhang指出，“因此，在選舉結束後，我們將與當選的政府接觸，並就如何縮小跨大西洋分歧提出具體建議：在與中國等力量打交道、在氣候保護和在全球抗擊新冠病毒大流行方面。”

德國聯邦議院外交委員會主席羅伯特·呂特根（ Norbert Röttgen）8日亦通過推特和採訪表示，不管是對俄羅斯、中國的關係，還是應對氣候變化的問題上，人們對德國的期望特別高。他稱，從美國的角度來看，柏林都將起到關鍵作用，而被動的德國則無法使跨大西洋關係的這一新篇章取得成功。

呂特根稱，“歐洲越獨立，美國就越能集中精力對付中國。與拜登一起，現在有機會制定共同的戰略，以確保中國堅持國際規則，並不與市場經濟的原則脫節。”他指出，德國和歐洲應更加扮演塑造自由秩序環境的安全保障者和穩定之錨的角色，這樣美國就越能關注中國及其在印太地區的安全政策。他續稱，“聯合應對中國戰略要想成功，首先要動起來。尤其是德國，必須邁出對中國的戰略討論，其中不僅有經濟方面的問題，還有安全和國際秩序的問題。”他說，“當技術越來越成為權力的基礎時，我們需要開始從技術上理解聯盟。在此過程中，我們需要結合自身優勢，在民主標準的基礎上保持西方的技術領先。#5G”