特朗普称“胜选”人民日报跟帖：HaHa 胡锡进：不应再刺激特朗普

美国众多主流媒体11月7日宣布民主党总统候选人拜登当选下任美国总统，其对手特朗普总统当天仍通过推特表示，“我赢了此次选举，赢了很多！”网民发现，中国官媒《人民日报》英文推特一度转发了特朗普的这一推文，并附文“Haha🤣”。此外，《环球时报》总编胡锡进8日对拜登胜选的消息指，美国进入“极不寻常”的过渡期，中国需与拜登团队开展联系，但也不要刺激现任总统特朗普。

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特朗普在美东时间7日上午10时36分发布推文称，“我赢得了这场选举，赢了很多！”这一推文被推特标注警语标签，“帖文发布时，官方来源还未宣布选举结果”。《人民日报》的官方英文推特帐号在不到1个小时内就转发了特朗普这则帖文，并配上“HaHa🤣”的文字和表情符号，引发网民关注。但随后该篇转帖已显示为不可见状态，疑似是被《人民日报》撤下。

另就拜登当选的消息，胡锡进在微博上说，“这将是美国最为动荡、不确定因素最多的一个过渡期”。他称，“中国一定要有底线思维，做好各种应变准备，并与拜登团队发展联系，探寻中美关系摆脱极端动荡的可能性”。他谈到，“如果特朗普以拖着不做甚至最终公开不服气的姿态离开白宫，那么美国社会的撕裂就可能多一分甚至出现实质性固化，美国在大选后“恢复团结”的能力将被进一步削弱。”

胡锡进认为，由于特朗普不接受选举结果，憋了一肚子气，将这一切朝美国之外发泄比对内发泄更加容易。他称，中国应有避免把特朗普的败选怨气朝中美关系方向引的意识，尤其是对他本人保持必要的尊重。他说，“咱们中国人没必要踩他、挖苦他了，一笑泯恩仇吧”。